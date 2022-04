Požar na deponiji u mjestu Kuće Rakića

Podgorica, (MINA) – Požar velikih razmjera izbio je danas na otpadu u mjestu Kuće Rakića u Tuzima, saopšteno je iz podgoričke Službe zaštite i spašavanja.

Kako je objavljeno na fejsbuk /Facebook/ stranici Službe zaštite, prijavu požara dobili su u 13 sati i 34 minuta.

Navodi se da je izlaskom na teren utvrđeno da se radi o požaru otpada sekundarnih sirovina.

„S obzirom na to da je u pitanju požar velikog fronta, na lice mjesta upućeno je sedam posada sa 12 vatrogasaca. Požar je u toku, a ekipe su na terenu i pokušavaju da ga lokalizuju“, kazali su iz Službe zaštite.

