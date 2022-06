Povećati naknade korisnicima stručnog osposobljavanja na 450 EUR

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) pokrenuće kampanju prikupljanja podrške za povećanje naknada korisnicima Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca na nivo minimalne zarade, od 450 EUR, najavio je poslanik te stranke Boris Mugoša.

On je u Skupštini kazao da je SD predao izmjene Zakona o stručnom osposobljavanju u procedure i da je iznenađen što se nije našao na dnevnom redu tekuće sjednice Skupštine.

Mugoša je, kako je saopšteno iz SD-a, istakao da očekuje da se o tom predlogu raspravlja na narednoj sjednici, vjerovatno u junu, kao i da takav predlog zaslužuje podršku 81 poslanika.

Kako je istakao, kampanja za prikupljanje podrške kreće u petak, a biće organizovana širom Crne Gore.

“Trenutna naknada je oko 250 EUR i to je nedovoljan iznos. Korisnici su zaključno sa prošlom godinom imali makar naknadu na nivou ili nešto veću od minimalne zarade. Sad je to drastično ispod, što nema logike ako uzmete da su to ljudi sa visokom stručnom spremom”, rekao je Mugoša.

Mugoša je naglasio da, ni formalnopravno, mladi visokoškolci ne bi trebalo da budu u nepovoljnijem položaju od ostalih zaposlenih.

“Mladi ljudi koji trebaju da budu nosioci razvoja države, uz naravno činjenicu da su drastično porasle cijene mnogih roba i usluga, mnogima od njih je bukvalno ugrožena egzistencija“, dodao je Mugoša.

On je, kako se navodi, još jednom otvorio pitanje primjene zakonskih rješenja koja se odnose na smanjenje cijena za određene proizvode, a koje i dalje nijesu snižene jer Vlada nije donijela podzakonski akt kojima bi se ta usvojena rješenja primijenila.

“Zakon o privremenom ograničenju cijena je definisan za tačno određenu namjenu i primjenjivaće se određeni vremenski period. Kad će se primjenjivati ako ne sad”, rekao je Mugoša i dodao da povećanje cijena najviše pogađa one koji imaju najmanje.

