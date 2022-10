Poslanici i o razrješenju Konjevića i Krivokapića

Podgorica, (MINA) – Dnevni red sjednice Skupštine, na kojoj bi poslanici trebalo da glasaju o izboru četvoro sudija Ustavnog suda, dopunjen je predlogom Vlade da se razriješe ministari Raško Konjević i Ranko Krivokapić.

Za dopunu dnevnog reda glasao je 41 poslanik, dok su protiv bili poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić i predsjednik Kluba albanskih poslanika Genci Nimanbegu.

Poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Socijaldemokrata i Liberalne partije nijesu prisustvovali glasanju.

Predloženi dnevni red u cjelini utvrđen je glasom 41 poslanika.

