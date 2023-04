Poslanici da ne učestvuju u gaženju javnog interesa

Podgorica, (MINA) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je poslanike crnogorskog parlamenta da ne usvajaju “antimafija” zakon kojeg je predložila Vlada.

Iz te nevladine organizacije kazali su da je novi pokušaj premijera Dritana Abazovića i ministra pravde Marka Kovača da na mala vrata proguraju takozvani „anti-mafija zakon“, nastavak njihovih lični i kampanja političkih partija koje se bore za cenzus.

MANS je pozvao poslanike crnogorskog parlamenta da ne učestvuju u još jednom gaženju javnog interesa i nesporne potrebe građana da nakon 30 godina nepravde dobiju zakon koji neće raditi u korist kriminalaca i korumpiranih državnih funkcionera.

Iz MANS-a su rekli da je javnost iz medija saznala da Vlada po hitnom postupku predlaže izmjene zakona koji se odnose na oduzimanje imovine stečene kriminalom, Sudski savjet i sudije, kao i na Zakon o parničnom postupku.

“Ni jedan od tih zakona nije bio na javnoj raspravi, dok su izmjene Zakona o parničnom postupku usvojene na telefonskoj sjednici Vlade”, kaže se u saopštenju.

Iz MANS-a su podsjetili da je Skupština već jednom odbila da razmatra predložene izmjene zakona o oduzimanju imovine, nakon kritika eksperata Evropske komisije i civilnog društva zbog selektivnosti i neusklađenosti sa standardima, kao i nedostatka javne rasprave.

Oni su naveli da je tekst tog predloga objavljen tek nakon što je upućen Skupštini na razmatranje, i da nekoliko sedmica kasnije, ponovo bez bilo kakvog učešća javnosti, Vlada predlaže te zakone i to u toku predizborne kampanje.

“Sudeći po prethodnom tekstu zakona i dosadašnjoj praksi ove Vlade, veoma smo zabrinuti da će i kvalitet ovoga zakona biti upitan”, rekli su iz MANS-a.

Oni su naveli da rupe koje su postojale u prethodnom predlogu Zakona bile su takve da bi kriminalcima omogućile da zadrže imovinu i naplate odštetu od države, baš kao što je to urađeno u slučaju Darka Šarića i Safeta Kalića.

Iz MANS-a su rekli da je zahvaljujući Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, organizovana “neka vrsta javne rasprave” kroz koju su upravo otkrivene tako velike rupe u zakonu, da radna vrupa tog Odbora nije mogla da ih popravi amandmanima.

Oni su rekli da sada Vlada ponovo krije izmjene i predlaže ih Skupštini po hitnom postupku, bez bilo kakvih konsultacija.

“Insistiranje na ovakvoj praksi, uprkos upozorenjima domaće i međunarodne javnosti, otvara veliki prostor za zaključak da pojedinci iz Vlade svjesno i namjerno predlažu izmjene zakona koje pogoduju kriminalcima jer u tome imaju neki lični interes”, kaže se u saopštenju MANS-a.

Oni su podsjetili poslanike da građani decenijama čekaju na pravdu i da bi usvajanjem selektivnih zakona pokazali da ona nije dostižna već je predmet trulih političkih kompromisa.

“Usvajanje tako važnih zakonskih rješenja zahtjeva političku stabilnosti i široki konsenzus svih zainteresovanih strana, lišen političkih kalkulacija i uz ulaganje dodatnih napora da kompletan proces bude što je moguće više transparentan”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS