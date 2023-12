Popis značajan za kreiranje politika koje se odnose na Rome i Egipćane

Podgorica, (MINA) – Rezultati popisa koji će pokazati koliko Roma i Egipćana ima Crnoj Gori, biće važan faktor u kreiranju politika koje se odnose na tu zajednicu, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je danas razgovarao sa predstavnicima nevladine organizacije Mladi Romi Samirom Jahom i Sultanom Bećom i koordinatorom za praćenje i sprovođenje „Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana“ Sokoljom Beganajom.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je istakao da je glavna uloga te institucije da rješava probleme svih zajednica.

„Istakao je činjenicu da će broj Roma i Egipćana u Crnoj Gori, a koji će pokazati popis, biti važan faktor u kreiranju politika Crne Gore kada je u pitanju ta zajednica“, navodi se u saopštenju.

Mandić je kazao da je Parlament odlučio da formira grupu za reformu izbornog zakonodavstva, u kojoj će se raspravljati o učešće Roma u političkom životu Crne Gore.

Mandić je rekao da će taj zahtjev prenijeti na kolegijumu sa predsjednicima svih parlamentarnih stranaka.

Jaha je istakao značaj autentičnog političkog predstavljanja Roma u Skupštini, doadjući da je ovaj popis slobodan.

„Dodao je da je tokom prethodnih popisa bilo pritiska na pripadnike romske zajednice, ali da ih ovoga puta nema“, navodi se u saopštenju.

Jaha je istakao da procjenjuje da u Crnoj Gori živi značajno više Roma nego što je prikazano na posljednjem popisu.

„I uradiće sve što je u njihovoj moći da se spriječi nasilna asimilacija Roma“, navodi se u saopštenju.

Beganaj je istakao da se izdvajaju značajna sredstva za potrebe i probleme romske zajednice koja se daju brojnim organizacijama koje vrlo malo rade.

„Prije raspodjele sredstava mijenjaju svoje statute kako bi se predstavljali kao zaštitnici romske zajednice i aplicirali za sredstva koja se mogu mnogo bolje utrošiti od onoga što oni rade“, objasnio je Beganaj.

On je poručio da se taj problem mora riješiti.

Beća je naglasio da imaju dobru saradnju sa predsjednikom Opštine Berane Vukom Todorovićem, kao i da je određeni broj problema riješen.

Prema njegovim riječima, problema ima još.

Beća je istakao plavljenje naselja „Riverside“ i pozvao Mandića da posjeti romsku zajednicu u Beranama i vrtić u kojem boravi 39 djece romske pripadnosti.

