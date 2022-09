Politička situacija ukazala na važnost nezavisnih institucija

Podgorica, (MINA) – Politička situacija u Crnoj Gori je ukazala na važnost nezavisnih i jakih institucija, kako bi demokratski procesi mogli da se nastave, poručila je britanska ambasadorka u Crnoj Gori Karen Medoks.

Medoks je, upitana kako će Crna Gora izaći iz političke krize, i šta će biti na sjutrašnjem sastanku predstavnika stare parlamentarne većine, kazala da to treba pitati njih.

„Bilo da dođe do izbora ili do formiranja nove vlade, ova situacija nam je podvukla važnost nezavisnih i jakih institucija Crne Gore kao što je javna uprava”, rekla je Medoks Novoj M.

Na taj način, kako je pojasnila, čak iako dođe do političkih promjena, ili promjena na nivou rukovodstva, javna uprava može da nastavi da radi za dobrobit države, a sama država ostane stabilna i demokratski procesi mogu da se nastave.

“Ako pogledate situaciju u Ujedinjenom Kraljevstvu, sljedeće sedmice očekujemo da dobijemo novog premijera, ali nestabilnosti nema jer imamo jake institucije koje su samo nastavile da rade“, kazala je Medoks.

Ona je napomenula da britanska vlada sarađuje sa državama, a ne vladama, tako da ne utiču ko će biti u novoj izvršnoj vlasti.

Kako je dodala, obim saradnje sa samom vladom uvijek će zavisiti od toga da li dijele interese i vrijednosti.

“Što se tiče naše saradnje sa prethodnom vladom i onom prije nje, činjenica da smo tako blisko sarađivali sa njima na mnogim pitanjima, uključujući odbranu, borbu protiv teškog i organizovanog kriminala, pokazuje da smo dijelili mnoge evroatlantske vrijednosti“, rekla je Medoks.

Upitana da li je Crna Gora, nakon političkih eksperimenata, propustila istorijsku šansu da uđe u Evropsku uniju (EU), ona je kazala da je to zapravo pitanje za Uniju.

“Iz perspektive Ujedinjenog Kraljevstva – nije kasno”, rekla je Medoks.

Ona je navela da su reforme koje se traže od Crne Gore svakako važne zbog dobrobiti crnogorskih građana i Crne Gore kao države.

“Bez obzira na to da li je pristupanje EU krajnja odrednica, procesi i reforme kroz koje zemlja prolazi, ako ih sprovede uspješno biće veoma važne za dobrobit ljudi u ovoj zemlji. Stoga, nikad nije kasno“, navela je Medoks.

Komentarišući sajber napade kojima je Crna Gora izložena, ona je navela da situacija pokazuje koliko je za Crnu Goru važno da razvije otpornost na sve oblike neprijateljskog djelovanja, uključujući i one van njenih granica.

To, prema njenim riječima, znači rad na pitanjima ne samo sajber bezbjednosti već institucija u širem kontekstu, kako bi bile manje ranjive.

“Neophodno je izgraditi te otporne institucije koje nijesu otvorene za uticaj, jer spoljni uticaj ima negativan efekat na političku stabilnost, što može da izazove i društvene tenzije“, zaključila je Medoks.

