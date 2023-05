Politička kriza doprinosi govoru mržnje prema LGTBIQ osobama

Podgorica, (MINA) – Politička kriza doprinosi izraženom govoru mržnje prema LGTBIQ osobama, ocijenili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) i pozvali nadležne da dosljedno procesuiraju sva kršenja ljudskih prava.

Iz CGO su, uoči 17. maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije (IDAHOBIT), pozvali građane da se uzdrže od govora mržnje i nasilja prema LGBTIQ+ osobama, a nadležne institucije da adekvatno procesuiraju i sankcionišu takve akte.

„Svjedoci smo trenda regresije u oblasti ljudskih prava, uključujući i dovođenje u pitanje onih prava i sloboda za koja smo računali da su, velikim trudom, osvojeni u prethodnom periodu“, kaže se u saopštenju.

U CGO-u smatraju da posebno brine izražen govor mržnje, napadi i nasilje prema LGBTIQ+ osobama, kao i povećan broj femicida.

„Tome značajno doprinosi trajuća politička kriza u kojoj su ljudska prava na dnu liste prioriteta donosilaca odluka, ali i otvoreno negativna i neodgovorna retorika Srpske pravoslavne crkve, kao uticajnog aktera, prema rodnoj ravnopravnosti i LGBTIQ+ osobama“, rekli su iz CGO-a.

Kako se navodi, prvi su doprinijeli indirektno, ne baveći se problemima u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori, a drugi i direktno pozivanjem na mržnju i organizacijom molebana dan uoči Montenegro Prajda prošle godine.

Iz CGO-a su ukazali da je nerazumljivo sa stanovišta jednakosti pred zakonom izuzimanje vjerskih predstavnika od odgovornosti za govor mržnje.

Oni su naveli da su ranije uputili inicijativu Višem držvnom tužilaštvu da izdaju uputstvo tužiocima oko slučajeva izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, a kako bi se uspostavila praksa efikasnog, ujednačenog i neselektivnog postupanja u odnosu na te slučajeve.

„Koristimo i ovu priliku da pozovemo Tužilaštvo, ali i sudstvo, da u ovim krivičnim djelima postupaju sa dužnom profesionalnom pažnjom i da u njima nikog ne tretiraju na povlašćen način, odnosno da dosljedno procesuiraju sva kršenja ljudskih prava“, kaže se u saopštenju.

Iz CGO-a su ukazali i na problem radikalizacije mladih i izražene socijalne distance prema LGBTIQ+ osobama od mladih, ali i na nekritičko sagledavanje religije koja im, kako se dodaje, postaje jedan od najvažnijih aspekata u životu, na što ukazuju i istraživanja javnog mnjenja koja je i CGO sprovodio.

„Iako svi imaju pravo na lično mišljenje i stavove, problem nastaje u trenutku kada se ti stavovi oblikuju u djela koja nisu prihvatljiva, kao što su to bili napadi na LGBTIQ+ Drop In centar počinjeni upravo od strane mladih i to maloljetnika“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, ovogodišnja tema Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije je „Uvijek zajedno: ujedinjeni u različitosti“.

„I upravo je bogatstvo različitosti ono što izgrađuje kulturu ljudskih prava. Međutim, Crna Gora je još daleko od ovog stepena ostvarenja LGBTIQ+ prava“, rekli su iz CGO-a.

Oni su rekli da je Međunarodna zdravstvena organizacija uklonila 17. maja 1990. godine homoseksualnost sa međunarodne klasifikacije bolesti, i od 2005. godine se taj dan obilježava kao IDAHOBIT.

