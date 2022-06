Pokrenuli proceduru za parlamentarnu istragu o događajima na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) su u skupstinsku proceduru dostavile predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora, radi prikupljanja informacija o postupanjima Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine.

Odbor bi posao trebalo da završi za 90 dana uz, kako je saopšteno na konferenciji za novinare, moguće kraće produženje.

Predsjednik SD-a Damir Šehović kazao je da očekuje podršku parlamenta, koja je, kako je naveo, od dijela partija i ranije najavljena.

„Petog septembra imali smo ničim izazvani pravi desant na Cetinje, koji do danas nije na adekvatan način istražen. Interes javnosti je da zna ko je dao nalog da se bez ikakvog povoda nedužni građani zatrpavaju ogromnom količinom šok bombi, suzavca i gumenih metaka”, rekao je Šehović.

On je upitao ko je i zašto izmislio i objavio informaciju o navodno bačenom Molotovljevom koktelu, koji je poslužio kao jedan od razloga za intervenciju.

“Ko je iz kabineta bivšeg premijera sebi dao za pravo da tu lažnu informaciju ovjavi na njegovom zvaničnom Tviter nalogu. Posebno važno pitanje je da li je bilo nezakonite promjene u komandnom lancu tokom tih događaja, jer je ako jeste, to klasičan čin izdaje, za koju bi neko morao da odgovara”, ocijenio je Šehović.

On je rekao da je važno i da se sazna da li su pojedini istaknuti policijski funkcioneri, poput Petra Kneževića, koji su bili dio komandnog lanca, bili u dosluhu sa pojedinim kriminalnim grupama, “kako je Knežević u snimku koji je čitava crnogorska javnost mogla čuti, tvrdio”.

Šehović je upozorio i na, kako je kazao, očigledno nasilje nad građanima i zastrašivanje privođenjem na informativne razgovore.

Prema njegovim riječima, izostala je reakcija nadležnih i na činjenicu da su žrtve prekomjerne upotrebe policijske sile bile čak i osobe sa invaliditetom, stari i djeca, i da je, u određenom broju slučajeva, njihovo zdravlje bilo u velikoj mjeri ugroženo.

“Stiče se utisak da je glavni razlog za nedovođenje do kraja istrage o postupanjima 4. i 5. septembra, to što je aktuelni premijer bio u vrijeme tih događaja potpredsjednik Vlade i koordinator svih službi bezbjednosti, a koji se, kako tada tako i danas, pomenutom akcijom ponosi”, rekao je Šehović.

On je kazao da vjeruje da postoji sasvim dovoljno dokaza, posrednih i neposrednih, u vezi sa jednim od najvažnijih događaja u novoj crnogorskoj istoriji.

“Ne postoji nijedan razlog zbog kojeg bi neko glasao protiv istrage i protiv utvrđivanja da li je 4. i 5. septembra sve urađeno po zakonu, da li postoji politička i krivična odgovornost pojedinih lica, osim ukoliko ima zadnje namjere. Vidjećemo da li takvih u parlamentu ima“, kazao je Šehović.

Prema predlogu SD-a, Odbor bi imao predsjednika, njegovog zamjenika i deset članova.

Kako se navodi, pet članova se biraju na usaglašeni predlog klubova poslanika parlamentarne opozicije, i to dva iz Demokratskog fronta, jedan iz Pokreta za promjene i dva iz koalicije Mir je naša nacija.

Zamjenik predsjednika i pet članova Odbora biraju se na usaglašeni predlog klubova poslanika parlamentarne većine, i to dva iz Demokratske partije socijalista (DPS), a po jedan iz koalicije Crno na bijelo, Socijaldemokratske partije, Socijalističke narodne partije i Bošnjačke stranke.

Predsjednik Odbora, kako je predloženo, bio bi iz iz Kluba poslanika SD-a, a njegov zamjenik iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS