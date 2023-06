PES: Subjekt s najboljim izbornim rezultatom da bude i ključni nosilac vlasti

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) od potencijalnih partnera očekuje odgovoran i iskren odnos prema procesu formiranja vlade, saopštili su iz te stranke dodajući da subjekt s najboljim izbornim rezultatom treba da bude i ključni nosilac vlasti.

Iz PES je saopšeno da ta stranka razumije zainteresovanost šire javnosti za proces formiranja 44. vlade, kao i potrebu političkih subjekata da po tom pitanju saopštavaju svoje stavove.

„Međutim, podsjećamo da konačni rezultati parlamentarnih izbora još uvijek nijesu proglašeni niti su formalni pregovori sa zainteresovanim političkim strankama započeti“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će PES inicirati razgovore prvenstveno s onim koalicijama i partijama s kojima dijele slične prioritete i principe, a poziv na dogovor će biti upućen odmah po proglašenju konačnih rezultata izbora.

„S druge strane, očekujemo od potencijalnih partnera odgovoran i iskren odnos prema procesu formiranja vlade“, dodaje se u saopštenju.

Iz PES su naveli da to podrazumijeva i poštovanje osnovnih načela buduće saradnje, uključujući i opšteprihvaćeni demokratski princip da subjekt s najboljim izbornim rezultatom, kome su građani dali najveće povjerenje, bude i ključni nosilac vlasti.

Oni su kazali da neće odustati od svojih glavnih prioriteta, a to su ekonomske reforme koje će poboljšati standard građana, ubrzanje evropskih integracija i beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Te prioritete može ostvariti samo stabilna i kompetentna vlada, koja će biti u stanju da obećane rezultate i isporuči“, navodi se u saopštenju.

Iz PES su kazali da zadovoljenje partikularnih interesa i insistiranje na partijskim kalkulacijama nije niti može biti prihvatljivo toj partiji.

„Sasvim smo sigurni da su svi činioci novog Parlamenta primili jasnu poruku građana, koji zahtijevaju posvećenost i jasne rezultate, a ne politička nadgornjavanja koja potencijalno vode novim izborima, što bi predstavljalo još jedan iracionalan korak ka nestabilnosti i iznevjeravanju izborne volje“, kaže se u saopštenju.

Iz PES su rekli da je njihov cilj jasan – žele da vlada, koju će predvoditi, bude ta koja će omogućiti bolji život za sve u Crnoj Gori i koja će konačno dovršiti proces evropskih integracija, čime će se, kako se dodaje, ispuniti nedvosmisleno opredjeljenje građana da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije.

„Pozivamo sve parlamentarne stranke da, bile u vlasti ili opoziciji, tim ciljevima daju svoj odgovarajući doprinos i tako učestvuju u istorijskom uspjehu naše zemlje“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS