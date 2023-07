PES: Milatović podsjetio na činjenice

Podgorica, (MINA) – Mlade snage Demokratske partije socijalista (DPS) su ostale taoci promašene i zaostale politike, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES) navodeći da je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović međunarodne partnere samo podsjetio na činjenice.

Nikolić je danas kazao da Milatović nije dorastao funkciji koju obavlja, navodeći da netrpeljivost prema DPS-u ne smije biti jača od poštovanja prema državi.

“Posljednje istupanje Nikolića da poistovjeti svoju kompromitovanu partiju i Crnu Goru, samo je jedan u nizu besmislenih pokušaja i predstavljaju ružnu prošlost koju su građani na demokratski način ostavili istoriji”, rekli su iz PES-a.

Oni su kazali da kada je DPS vladao Crnom Gorom, po izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija, država je kvalifikovana zarobljenom državom hibridnog režima.

“Tako da negodovanje koje Nikolić pokazuje proizlazi iz razloga što je predsjednik Crne Gore naše međunarodne partnere samo podsjetio na činjenice”, navodi se u saopštenju PES-a.

Oni su kazali da je to jedan u nizu dokaza da su mlade snage u DPS-u ostale taoci promašene i zaostale politike.

“Umjesto da se ograde od skandaloznih veza sa kriminalnim klanovima, funkcioneri DPS-a i dalje neumorno kritikuju demokratsku odluku građana da promjene jedan od najdugovječnijih režima u Evropi”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da zahvaljujući prepiskama sa Skaj aplikacije otkriva se da je režim u Crnoj Gori imao za uzore modele upravljanja u kolumbijskim ili meksičkim kartelima, “dok su se navodno zalagali za evropske vrijednosti”.

Iz PES-a su podsjetili Nikolića da je upravo DPS mutirao od boraca za zajedničku državu i ratnohuškačke retorike, savezništva sa Jedinstvenom Rusijom do statusa stranke koja je učinila Crnu Goru zemljom rekorderom u procesu pregovora sa Evropskom unijom (EU).

“Na taj način se najbolje može zaključiti koliko je DPS bio posvećen punopravnom članstvu u EU i demokratskim tekovinama”, zaključuje se u saopštenju.

