Parlamentarna većina se deklarisala kao antievropska koalicija

Podgorica, (MINA) – Poslanici parlamentarne većine, potpisima podrške da za mandatara sastav nove vlade bude predložen Miodrag Lekić, deklarisali su se kao članovi antievropske koalicije, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

“Pod palicom Demokratskog fronta, oni su danas zapravo potpisali zahtjev kojim traže da Crna Gora bude potpuno izbačena sa evropskog kolosjeka, a vrata Evropske unije (EU), za Crnu Goru i građane, zatvorena”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Iz DPS-a su kazali da, kao što je prilikom usvajanja neustavnog zakona zanemarila stav i mišljenje Venecijanske komisije, tako ni sada parlamentarna većina ne mari za jasne poruke iz međunarodne zajednice da tako formirana vlada nema podršku Brisela i Vašingtona i da će državu uvesti u potpunu međunarodnu izolaciju.

“Ali, zar to nije bio cilj ove pučističke većine?! Od prvog dana, dakle, već duže od dvije godine, po nalogu Moskve i Beograda, pokušavaju da stvaraju prepreke sopstvenoj državi, ne bi li je izbacili sa evropskog kolosjeka, i zaglibili je u balkansko blato, sa krajnjim ciljem da u njemu ostane decenijama”, navodi se u saopštenju.

Oni su kazali da se to zove izdaja interesa sopstvene države i da, ma koliko “uzvišnih” razloga nalazili za taj, kako su naveli, sramni čin, svaki od njih je mizeran.

“Ovi pučisti će, ostati upisani kao grobari evropske Crne Gore, a dokument koji su danas potpisali, ničemu ne služi, sem da ostane kao dokaz o ljudima koji su zloupotrijebili svoje funkcije poslanika da bi Crnu Goru izolovali i učinili je provizorijumom”, kazali su iz DPS-a.

Oni su poručili da su uvjereni da će na izborima koji slijede, izvršitelji tuđih naloga, dobiti zasluženu kaznu birača.

“Građani će odbraniti Crnu Goru, jer nijesu je zajedno sa svima nama stvarali, da bi je Putinov i Vučićev bašibozluk iz crnogorskog parlamenta, uništio”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS