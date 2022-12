Odbor donio odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor danas je jednoglasno donio odluku o raspisivanju novog javnog poziva za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore.

Odbor je odlučio da rok za podnošenje prijava bude 15 dana od objavljivanja javnog poziva, zbog hitnosti kompletiranja Ustavnog suda.

Predsjednica Odbora Simonida Kordić upoznala je članove tog tijela sa dopisom koje je dobila od predsjednice Skupštine Danijele Đurović, u kome se traži da Odbor maksimalno ažurno i ekspeditivno počne i sprovede proceduru novog javnog poziva za izbor sudija Ustavnog suda.

Kordić je ocijenila da je takav način obraćanja Đurović neumjesan.

“Imamo normalnu komunikaciju, redovno se održavaju kolegijumi i sve što se može uraditi, što se može reći, što je nejasno, sve se rješava u redovnim razgovorima”, kazala je Kordić.

Ona je navela da je Ustavni odbor prethodne dvije godine raspisao u roku i transparentno i efikasno sproveo pet konkusra za izbor sudija Ustavnog suda.

“Odbor je sve svoje obaveze ispunjavao na vrijeme i u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom”, istakla je Kordić.

Poslanik Liberalne partije Andrija Popović, podsjetio je da na osnovu prethodnih pet poziva niko nije izabran.

On je rekao da je kod izbora sudija “svaki dan kao godina” i da se mora maksimalno skraćivati rok.

“Odbor može da radi jače, intervjue da sprovodimo 24 sata dnevno, kako bi ispunili rokove da krajem januara, na vanrednoj sjednici parlamenta, budu birane četiri sudije”, kazao je Popović.

Ljuiđ Škrelja iz Demokratske partije socijalista ocijenio je da treba jednoglasno donijeti odluku da javni poziv bude raspisan na rok do 15 dana.

“U DPS smatramo da ne treba čekati, već sjutra treba raspisati poziv za izbor sudija Ustavnog suda”, poručio je Škrelja.

Poslanik Demokratske Crne Gore Vladimir Martinović rekao je da će ta stranka biti konstruktivna u izboru sudija.

“Mi smo i prethodna dva puta glasali za sva četiri kandidata i pokazali da želimo da Crna Gora ubrzanim procesima ide ka Evropskoj uniji”, kazao je Martinović.

On je rekao da se nada da će konačno u Crnoj Gori proraditi svijest da se na tako važna mjesta biraju stručnjaci i profesionalci, a ne kandidati po partijskom ključu.

Za sudiju Ustavnog suda bira se osoba iz reda istaknutih pravnika, sa najmanje 40 godina života i 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci.

Kandidat mora da bude crnogorski državljanin, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova, da ima propisan nivo kvalifikacije obrazovanja i položen stručni ispit za rad u državnim organima ili pravosudni ispit.

Ustavni sud ima sedam sudija koje bira Skupština Crne Gore na 12 godina, dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom glasova poslanika.

Trenutno Ustavni sud ima samo troje sudija i više od tri mjeseca nema kvorum za odlučivanje.

Na posljednjem glasanju niko o četiri predložena kandidata nije dobio potrebnu većinu, ni u prvom ni u drugom krugu glasanja.

