Odbor da otkloni nedoumice u vezi sa preliminarnim rezultatim popisa

Podgorica, (MINA) – Odbor za praćenje Popisa stanovništva trebalo bi da otkloni nedoumice u vezi sa preliminarnim rezultatima popisa koje je objavio Monstat, smatraju u Centru demokratsku tranziciju (CDT).

CDT je uputio predlog za zakazivanje sjednice Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, kao i praćenje sprovođenja procesa popisa, na kojoj bi bile pružene dodatne informacije o preliminarnim rezultatima koje je objavio Monstat i otklonjene nedoumice.

CDT, prema riječima programske direktorice Milice Kovačević, smatra da je Odbor doprinio zakonitom i transparentnom sprovođenju popisa, pozitivno utičući na politički ambijent za njegovo održavanje i povećanje povjerenja građana u taj proces.

Ona je dodala da vjeruju da je Odbor pravo mjesto da se rasprave eventualna sporna pitanja i razjasne nedoumice.

Prema preliminarnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini, koje je Uprava za statistiku (Monstat) saopštio, ukupno su popisane 673.203 osbe, a prikupljeni su podaci o 217.441 domaćinstvu i 396.873 stana, dok u Crnoj Gori živi 633.158 stanovnika.

Kovačević je podsjetila da je na osmoj sjednici Odbora za praćenje popisa 28. decembra, direktor Monstata Miroslav Pejović predstavio izvještaj o sprovođenju popisa i saopštio da je na taj dan popisano ukupno 627.340 osoba, 201.905 domaćinstava i 365.139 stanova.

Kako je rekla, nakon tog dana, do 30. decembra, prema dopuni uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa, mogle su biti popisane samo osobe koje su do 28. decembra obavijestile Monstat da u odnosu na njih nije sproveden popis.

„Direktor Monstata je na sjednici Odbora saopštio da je ova institucija dobila „ne veliki, ali značajan broj poziva“ građana“, navela je Kovačević.

Ona je kazala da je Pejović 29. decembra, tokom gostovanja u Dnevniku Televizije Crne Gore, saopštio da su do tog trenutka popisano ukupno 632.083 osobe, i izjavio da je za sjutrašnji dan zakazano svega nekoliko posjeta.

„Predstavnici Monstata su i u više ranijih javnih nastupa u posljednjim danima popisa isticali da se radi o pojedinačnim slučajevima koji nijesu obuhvaćeni tokom prethodnog perioda“, rekla je Kovačević

Ona je navela da se, kada se uporede preliminarni rezultati popisa sa podacima koji su saopšteni na sjednici Odbora 28. decembra i RTCG dan kasnije, zaključuje da su u posljednja dva dana, nakon završetka popisnog perioda, popisane 45.863 osbe, odnosno da je 30. decembra popisano preko 41.120 osoba.

Kovačević je istakla da su velike razlike i u saopštenim podacima o broju popisanih domaćinstava i stanova.

„CDT smatra da se radi o ogromnim razlikama, i o broju osoba, domaćinstava i stanova koji nije realno mogao biti popisan za dan ili dva, kada je popis praktično završen i vršena su sporadična ili popisivanja po pozivu“, navela je Kovačević.

Ona je kazala da zbog toga predlažu zakazivanje sjednice Odbora na tu temu, kako bi se ponudila adekvatna objašnjenja o toj pojavi.

„Javnost je s pravom vjerovala da se pred vašim odborom prezentiraju zvanični i tačni podaci, pa ukoliko objašnjenja izostanu, smatramo da bi ovo moglo baciti ozbiljnu sjenku na kompletan proces“, rekla je Kovačević.

Kako je kazala, u CDT-u vjeruju da bi Odbor na taj način nastavio sa vršenjem svoje važne uloge, kroz omogućavanje da se te razlike objasne, podaci provjere i da se daju precizna objašnjenja kako se to moglo desiti, u cilju povećanja transparentnosti procesa i povjerenja javnosti u rezultate.

