Obustavljene isplate iz Alimentacionog fonda

Podgorica, (MINA) – Isplate iz Alimentacionog fonda, koji je osnovan 1. novembra prošle godine, obustavljene su i neće ih biti sve do najavljenih izmjena Zakona o privremenom izdržavanju djece, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Sekretarka tog resora Ana Raičević kazala je da će Ministarstvo finansija isplatu sredstava izdržavanja uredno nastaviti nakon usvajanja izmjena Zakona, prenosi portal Roditelji.me.

“Imajući u vidu da je Zaštitnik imovinsko pravnih interesa osporavao isplate alimentacije koje su se odnosile na retroaktivno priznavanje prava na privremeno izdržavanje, inicirane su izmjene Zakona o privremenom izdržavanju djece u dijelu odredbe kojom se definiše period od kada se priznaje pomenuto pravo”, rekla je Raičević.

Povodom najavljenih izmjena Zakona o privremenom izdržavanju, načelnik Alimentacionog fonda Milovan Vujović, ranije je kazao da je u primjeni primijećeno da je potrebno bolje precizirati član osam stav jedan.

“Treba vidjeti na koji način propisati kojim dokazom se može dokazivati da najmanje dvije alimentacije nijesu isplaćene u onim slučajevima kada presuda suda glasi da je plaćanje na ruke, a ne na žiro račun“, kazao je Vujović.

On je dodao da će u međuvremenu sastaviti i Predlog izmjena i dopuna Zakona u dijelu koji se odnosi na Alimentacioni fond, kako bi se pojedine odredbe Zakona preciznije definisale.

Izmjene Zakona treba da usvoji Skupština, koja je sredinom marta raspuštena ukazom predsjednika države Mila Đukanovića.

Predsjednica skupštine Danijela Đurović kazala je u utorak da će parlament nastaviti sa radom, dodajući da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika definisano da mandat poslanicima prestaje sa konstituisanjem novog skupštinskog saziva.

