O nepovjerenju Vladi i smjeni Đurović 2. septembra

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović zakazala je za 2. septembar vanrednu sjednicu parlamenta na kojoj će se glasati o njenoj smjeni i o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Vladi.

Te inicijative danas su podnijeli poslanici Demokratskog fronta, Pokreta za promjene, Demokratske Crne Gore, Demosa, Prave i Ujedinjene Crne Gore.

U inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Vladi navodi se da ona nema podršku u parlamentu, što je neophodno konstatovati i glasanjem o toj inicijativi.

Kako se dodaje, Vlada je odvela državu u duboku nestabilnost i tešku političku, društvenu i institucionalnu krizu.

U inicijativi za smjenu Đurović navodi se da je njeno predsjedavanje obilježilo kontinuirano kršenje akata kojima se uređuje način funkcionisanja Skupštine.

