Novi protest građana u četvrtak

Podgorica, (MINA) – Novi protest građana biće održan u četvrtak na platou ispred Skupštine Crne Gore, najavio je danas Organizacioni odbor Pokreta Ima nas i saopštio da je peticiju za hitne vanredne parlamentarne izbore potpisalo više od deset hiljada građana.

Navodi se da se nastavlja borba za odbranu građanske, demokratske i evropske Crne Gore jer se država od momenta dolaska “oslobilaca” nalazi u dubokoj političkoj, insitucionalnoj, finansijskoj, ekonomskoj, bezbjednosnoj, zdravstvenoj krizi.

“Jedini izlaz iz ove blokade jeste raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora kako bi Crna Gora što prije dobila državno odgovornu Vladu koja će štiti interese države i raditi u korist građana”, kaže se u saopštenju.

Iz Pokreta su da neće odustati od zahtjeva saopštenih na prošlom protestu.

“Za dobrobit cijele države Crne Gore, njenih građana, deblokade rada institucija, prosperiteta i sustizanja evropskog standarda života u Crnoj Gori, potrebno je što prije izaći na izbore, povući sramne izmjena Zakona o Predsjedniku koje predstavljaju svojevrsni ustavni puč i deblokada Ustavnog suda”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je potpise podrške za peticiju za hitne vanredne parlementarne izbore potpisalo više od deset hiljada građana, što predstavlja dokaz o ispravnosti puta za borbu i očuvanje naše države Crne Gore.

Protest će poćeti u 17 sati ispred crnogorskog parlamenta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS