Nikolić: Zadržali povjerenje birača u Tuzima

Podgorica, (MINA) – Rezultat, koji je u Tuzima ostvarila koalicija Pravim putem koju predvodi Demokratska partija socijalista (DPS), ukazuje da je DPS zadržao povjerenje birača i osvojio sličan broj glasova kao i na prethodnim izborima, kazao je poslanik te stranke Miloš Nikolić.

Prema preliminarnim rezultatima koalicija Pravim putem osvojila je 12 mandata na današnjim lokalnim izborima.

Nikolić je kazao da su u DPS-u zadovoljni što su izbori u Tuzima prošli u atmosferi tolerancije i međusobnog uvažavanja političkih konkurenata.

“Rezultat koji je naša koalicija osvojila ukazuje da smo zadržali povjerenje naših birača, i osvojili sličan broj glasova kao i na prethodnim izborima”, kazao je on.

Prema riječima Nikolića, činjenica da je nacionalna partija odnijela apsolutnu pobjedu u Tuzima, pokazuje jedan trend koji je prisutan već nekoliko godina i on ne iznenađuje.

“DPS i dalje smatra da je za našu lokalnu sredinu, a i za Crnu Goru, najbolji izbor politička ponuda koju personifikuju ljudi različitih vjera i nacija, ali sa vizijom kako da unaprijede, razvijaju i obogaćuju svoju sredinu”, kazao je Nikolić.

On je zahvalio biračima koji su im ukazali povjerenje.

“I obećavamo da ćemo sa još većim elanom raditi za dobrobit Tuzi i njenih građana”, rekao je Nikolić.

