Nikolić: Varhelji nanio štetu ugledu EK

Podgorica, (MINA) – Izjava komesara za proširenje Evropske unije (EU) Olivera Varheljija da potpisivanje ugovora kojim se regulišu odnosi Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve nije negativno uticalo na reforme i Izvještaj o napretku, u potpunosti se sukobljava sa ocjenom iz Izvještaja Evropske komisije (EK), čiji je on član.

To je ocijenio poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

“Negiranjem, za Crnu Goru jedne od ključnih ocjena EK, u kojoj se eksplicitno navodi da je vladin potpis na ugovor sa SPC izazvao rast tenzija u crnogorskom društvu, Varhelji je nanio štetu ugledu EK, obesmislio rad njene administracije i javno doveo u pitanje integritet funkcije evropskog komesara koju pokriva”, kazao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, nije prvi put da se Varhelji tako odnosi prema Crnoj Gori.

Nikolić je naveo da je Varhelji, ubrzo nakon stupanja na dužnost ukinuo organizacionu jedinicu za Crnu Goru i pripojio je jedinici za Srbiju.

“Prema određenim diplomatskim izvorima iz Brisela, komesar Varhelji je nedavno obrisao Crnu Goru i sa spiska zemalja korisnica finansijske pomoći EU za zbrinjavanje izbjeglica, iako su sredstva za to navodno već bila opredijeljena”, rekao je Nikolić.

On je kazao da isti izvori tvrde da se do posljednjeg trenutka svojski trudio da za Srbiju ublaži negativnu ocjenu iz Izvještaja, zbog neusklađenosti sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU, što mu ipak, nije uspjelo.

Nikolić je istakao da nije slučajnost što se u Briselu odavno priča da je Srbija jedina zemlja koja nije članica EU, a koja ima svog evropskog komesara.

“Kad se tome doda, prema pouzdanim izvorima, nedavno Varheljijevo neumjesno ogovaranje predsjednika Crne Gore pred ambasadorima EU u stilu odlazećeg crnogorskog premijera i beogradskih tabloida, onda se čini da te priče imaju opravdano utemeljenje”, poručio je Nikolić.

