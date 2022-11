Nesagledive posljedice usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Posljedice usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku nesagledive su po Crnu Goru i već ozbiljno zakočene procese demokratizacije i evropeizacije, na što ukazuju i brojne reakcije izražene zabrinutosti najrelevantnijih međunarodnih adresa, smatra izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

Ona je kazala Pobjedi da kršenja Ustava kojem je ranije pribjegavala i vlast Demokratske partije socijalista (DPS) u nekoliko slučajeva, poput trećeg mandata Filipu Vujanoviću, Vesni Medenici ili produženju mandata članovima Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, ne može i ne smije biti opravdanje za kršenje Ustava i zakona nove većine.

Ulajrević je rekla da je “neustavnost neustavnost”, i da se to ne može sada ničim relativizovati.

Ona je kazala da DPS plaća danas ceh onog što su radili.

“Ali mene brine što ceh plaća i što će nastaviti da plaća čitava Crna Gora ako novi donosioci odluka misle da ih Ustav ne obavezuje i da partikularne interese treba rješavati kroz flagrantno kršenje tog najvišeg pravnog akta koji bi trebao da im bude Sveto pismo, da se izrazim jezikom koji je mnogima u tim strukturama bliži”, naglasila je Uljarević.

Ona je upitala i šta je sljedeće i hoće li se nekim novim zakonskim aktima mijenjati ustavno određenje izbora sudija Ustavnog suda, članova Sudskog savjeta ili vrhovnog državnog tužioca i time i dalje gaziti po vladavini prava.

“Dijalog lidera parlamentarnih stranaka o izlasku iz ove teške i trajuće političke krize bi, po mom sudu, morao biti put ka stvaranju minimalne normalnosti, jer je Crna Gora danas nestabilna i nefunkcionalna država”, ocijenila je Uljarević.

Ona smatra da se, ukoliko se ova situacija intenzivira, otvaraju i bezbjednosni rizici.

Prema njenim riječima, primarnu odgovornost uvijek nosi vladajuća većina.

“Zato je oštrica kritike bila na DPS-u dok su bili vlast, kao što sad mora biti na onima koji su danas vlast. Brine sljepilo, frustracija i nezrelost političkih aktera, a prije svega onih koji su u Vladi, ali i mnogih u Skupštini”, istakla je Uljarević.

