Nema proglašenja rezultata izbora prije izjašnjenja Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Konačni rezultati izbora u Podgorici ne mogu biti proglašeni prije izjašnjenja Ustavnog suda o žalbama, navodi se u odluci Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koja je upućena predsjedniku izborne komisije Glavnog grada Veselinu Vukčeviću.

SDT je odbacilo krivičnu prijavu koju je Vukčević 10. novembra podnio protiv Nikole Terzića, Radosava Jokića, Marka Mihailovića, Željka Vujotića, Dragana Prelevića, Janka Odovića, Ljiljane Jokić Kape i Vladimira Vujovića, za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja.

SDT je, kako se navodi u odluci koju je državni tužilac Vukas Radonjić uputio Vukčeviću, ocijenilo da ne postoji osnovana sumnja da su prijavljeni izvršili krivično djelo za koje se goni po službenoj duznosti.

U izviđaju je utvrđeno da su prijavljeni, kao članovi i sekretar Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, 3. i 7. novembra ove godine zahtijevali od Vukčevića, kao predsjednika komisije, sazivanje sjednice na kojoj bi bili proglašeni konačni rezultati izbora.

“Međutim, ne postoji sumnja da Vas time podstrekavaju na krivično djelo, pa čak i neuspjelo, jer ni njihova svijest ne podrazumijeva da oni sami traže nešto nezakonito, niti očigledno smatraju da ispunjenje njihovih zahtjeva predstavlja krivično djelo”, naglašava se u odluci.

Kako se navodi, u pitanju je očigledno sukob dva pravna tumačenja.

“Tako se Vaše zasniva na onom što je suština Zakona o izboru odbornika i poslanika, da se primjedbe ovlašćenih subjekata u izbornom procesu mogu ispitati ne samo pred izbornim komisijama, nego i od Ustavnog suda, u kom slučaju je izvrsnošti ustavnosudske odluke, koja se donosi u kratkom roku polazna osnova za proglašenje konačnih izbornih rezultata, a što je izričito definsano u članu 98 stav 1 tog Zakona o izboru odbornika i poslanika i koje stanovište dijeli i državni tuzilac”, ističe se u obrazloženju.

Dodaje se da, sa druge strane, prijavljeni koji zahtijevaju proglašenje konačnih rezultata izbora, bez čekanja na odluku suda, svoj pravni stav zasnivaju na član 99 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Po tom članu Zakona se konačni rezultati izbora za odbornike objavljuju u službenom glasilu, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavania izbora, ali očigledno na njegovom izolovanom tumačenju i ne u vezi sa prethodnim članom.

“Upravo je i duh zakona takav da se obaveza iz član 99 stav 2 zakona Zakona o izboru odbornika i poslanika, koja se odnosi na objavljivanje rezultata, može ispuniti samo ako su prethodno ispunjene obaveze iz člana 98, koji reguliše proglašenje konačnih rezultata izbora, te se objavljivanje rezultata ne može pristupiti bez njhovog proglašenja, za koje, u konkretnom nijesu ispunjeni uslovi”, navodi se u odluci SDT-a.

Kako se ističe, to što zakon nije predvidio rješenje u situaciji kada je Ustavni sud, koji treba da, kao organ najvećeg stepena hijerarhije i autoriteta, štiti pravilnost izbornog procesa, nefunkcionalan, zbog nedovoljog broja sudija, ne može se koristiti da se, kroz izolovano tumačenje neke ili nekih zakonskih odredbi, takve situacije rješavaju na način na koji bi se povrijedio duh Ustava i zakona.

U odluci je ukazano i na član 102 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore kojim je propisano da “ako je nepraviinost koja je utvrđena u izbornom postupku imala bitan uticaj na izborni rezultat, Ustavni sud odlukom poništava cio izborni postupak ili djelove tog postupka, koji se moraju tačno navesti, odnosno pojedine radnje u postupku koje se moraju tačno označiti”.

“To je još jedan od razloga bog kojih se ne mogu proglasiti konačni rezultati izbora, dok su u toku postupci po žalbi pred Ustavnim sudom”, dodaje se u odluci.

Podsjeća se da je sa takvim pravnim stanovištem u skladu i mišljenje Državne izborne komisije, od 26. oktobra, dato po zahtjevu Opštinske izborne komisije Plav, a koje je u potpunosti mjerodavno i za konkretnu situaciju u Glavnom gradu.

DIK je tada ocijenila “da ne može proglasiti konačne rezultate izbora, imajući u vidu da je pokrenut postupak o žalbi pred Ustavnim sudom i konačni rezultati izbora ne mogu biti proglašeni dok Ustavni sud ne odluči po žalbi”.

Vukčević, kao podnosilac krivične prijave ima pravo da, u roku od osam dana od dana prijema obavještenja, Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, podnese pritužbu za preispitivanje rješenja o odbacivanju krivične prijave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS