Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Poljska jačaju saradnju u svim oblastima, a NATO savezništvo ostaje glavni mehanizam zaštite naših zajedničkih evropskih i evroatlantskih vrijednosti, saopšteno je nakon susreta premijera Dritana Abazovića sa predsjednikom Poljske Andžejom Dudom.

Razgovarajući o situaciji na istoku Evrope i agresiji Rusije na Ukrajinu, Abazović je čestitao Dudi na prijemu oko tri miliona izbjeglica iz Ukrajine.

Abazović je, kako je saopšteno iz Vlade, rekao da je Crna Gora do sada primila veliki broj državljana Ukrajine, koji iznosi jedan odsto od ukupnog broja stanovnika Crne Gore.

On je istakao da Crna Gora cijeni ulogu Poljske kao jednog od najistaknutijih evropskih aktera koji pruža ogromnu podršku rješavanju ukrajnske krize, ali i posvećenost i proaktivnu ulogu koju je Poljska, u svojstvu predsjedavajuće OEBS-om.

Govoreći o integraciji Crne Gore u Evropsku uniju (EU), Duda naveo je da Poljska uvijek ističe važnost i institira na politici „otvorenih vrata“ EU.

Abazović je, kako se dodaje, naglasio da Crna Gora ostaje posvećena ključnim principima vanjskopolitičkog djelovanja – savezništvu u okviru NATO alijanse, evropskoj integraciji i regionalnoj saradnji, kao strateškim opredjeljenjima za koje ima podršku Poljske.

“Razgovarajući o perspektivi Evrope, Abazović i Duda su se saglasili da su odnosi Crne Gore i Poljske u kontinuitetu tradicionalno prijateljski i saveznički, i da će dvije države ubuduće graditi snažnije međudržavne veze”, kaže se u saopštenju.

Abazović boravi u trodnevnoj posjeti Švajcarskoj, gdje učestvuje na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma.

