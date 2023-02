NATO će nastaviti da podržava Ukrajinu

Podgorica, (MINA) – NATO saveznice nastaviće da podržavaju Ukrajinu kako bi očuvala suverenitet, što će se i u narednom periodu manifestovati kroz konkretne vidove vojne, finansijske i humanitarne pomoći, saopšteno je na sastanku Alijanse u formatu ministara odbrana.

Iz Ministarstva odbrane kazali su da, sastankom, koji se odražava danas i sjutra u Briselu, predsjedava generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

Navodi se da su, u kontekstu izmijenjenih bezbjednosnih prilika na evropskom tlu, tokom prvog dana, ministri odbrane razgovarali o aktuelnim dešavanjima u Ukrajini, kao i naporima koje ta zemlja godinu dana sprovodi u cilju odbrane svoje teritorije od ruske agresije.

“Ministri su istakli da će saveznice nastaviti da podržavaju Ukrajinu kako bi očuvala svoj suverenitet, a što će se i u narednom periodu manifestovati kroz konkretne vidove vojne, finansijske i humanitarne pomoći”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, naglašeno je i da je u značajnoj mjeri ojačano prisustvo savezničkih snaga na istočnim granicama, kao i da su raspoređene snage visokog stepena spremnosti odbrambenog karaktera.

S obzirom na to da kompleksnost bezbjednosnih izazova zahtijeva sveubuhavatan pristup međunarodnih aktera, dodaje se da je tokom sastanka razgovarano o intenziviranju saradnje sa EU kako bi se, koordinisano, osiguralastabilnost cjelokupnog evroatlantskog područja.

Navodi se da su ministri pozdravili nedavno potpisivanje treće Deklaracije o saradnji između NATO-a i EU koja za cilj ima unapređenje partnerstva na planu suočavanja sa geostrateškim izazovima, jačanja otpornosti i zaštite kritične infrastrukture.

Državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović je kazao da rat koji se odvija na istočnim granicama Saveza ukazuje na opravdanost napora koje Alijansa kontinuirano sprovodi u cilju prilagođavanja svog djelovanja globalnim bezbjednosnim kretanjima.

On je istakao su u proteklom periodu sve saveznice pokazale visok stepen jedinstva i solidarnosti, kako u dijelu pružanja konkretnih vidova pomoći Ukrajini, tako i na planu jačanja vojnog prisustva u tom dijelu Evrope.

“Perović je kazao da je Crna Gora uputila značajna sredstva za pomoć Ukrajini, kao i da će određeni procenat odbrambenog budžeta i ove godine biti izdvojen za tu namjenu”, navodi se u saopštenju.

On je naveo da saradnja sa Evrospkom unijom (EU) treba da ostane u fokusu Alijanse kako bi se, kroz zajedničke aktivnosti, unaprijedilo partnerstvo dvije organizacije i udruženim naporima odgovorilo na sve vrste izazova koju mogu ugroziti euroatlantsku bezbjednost.

Iz Ministarstva su kazali da je u sjedištu Alijanse, uoči sastanka ministara odbrane, održan i sastanak Kontakt grupe za podršku Ukrajini, kojom je predsjedavao američki sekretar za odbranu Lojd Ostin.

Sastanak je, kako se dodaje, bio prilika i da se, na osnovu analize stanja na terenu, sagledaju modaliteti dalje vojne pomoći Ukrajini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS