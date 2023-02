Nastavlja se podrivanje izbora kroz partijsko zapošljavanje

Podgorica, (MINA) – Više desetina javnih konkursa kojima se namjerava zaposliti nekoliko stotina službenika u izbornoj kampanji ili odmah nakon nje, svjedoče o novom krugu partijskog zapošljavanja, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Biljana Papović ocijenila je da većina formirana nakon parlamentarnih izbora 2020. godine nije ispunila obećanje dato građanima o uvođenju pravednog i na znanju baziranog sistema zapošljavanja.

Prema njenim riječima, većina formirana nakon izbora 2020. godine je pogubnu logiku “jedan zaposleni, četiri glasa” dodatno usavršila i podigla na jedan viši nivo.

„Više desetina javnih konkursa koji su u toku i kojima se namjerava zaposliti više stotina službenika u izbornoj kampanji ili odmah nakon nje, svjedoče o novom krugu partijskog zapošljavanja, odnosno predizbornog potkupljivanja političkih pristalica „državnim poslom““, kaže se u saopštenju.

Kako je navela Papović, umjesto da je na sceni prisutno uvođenje novih instrumenata koji znače osvajanje većeg stepena demokratije u izbornim procesima i da se politička moć koristi za napredak društva, ona ostaje mehanizam bizarne logike pretvaranja građana u glasačku mašinu i smanjenja njihovih političkih sloboda.

„Paralelno sa opstrukcijom izborne reforme dodatan udar na demokratske principe je zadat i propašću reforme javne uprave, čiji je značajan dio reforma sistema zapošljavanja u državnoj upravi i preduzećima u državnom vlasništvu“, kaže se u saopštenju.

Papović je rekla da su stupanjem na snagu novog Zakona o finansiranju političkih subjekata, početkom 2020. godine, državna preduzeća oslobođena zabrane zapošljavanja u izbornoj kampanji.

Time je, kako je kazala, otvoren prostor da bez ikakvih ograničenja i kontrole preduzeća postanu novi depoi partijskih kadrova.

Prema riječima Papović, promjenom vlasti ta odredba zakona ostala je nepromijenjena, dok su preduzeća pretrpjela novi talas politizacije.

Ona je kazala da se nakon ove intervencije moglo nesmetano pristupiti punjenju državnih kompanija „partijskim uhljebima“ i u toku izbornih kampanja, a i van njih.

„Kada govorimo o organima i institucijama za koje zabrana zapošljavanja i dalje važi, dostupni mehanizmi kontrole zapošljavanja u toku kampanje, koje sprovodi Agencija za sprječavanje korupcije, godinama unazad nijesu dali rezultate, pa je maligna pojava nagrađivanja partijskih aktivista „državnim poslom“ u javnosti postala potpuno prihvatljiva“, kaže se u saopštenju.

Kako je navela Papović, da postoji namjera prikrivanja ovih pojava svjedoči i činjenica da im Vlada, odnosno Ministarstvo finansija, mjesecima uskraćuje podatke o broju zaposlenih u državi.

„Nije nam pomogla ni činjenica što smo kao članovi Savjeta za reformu javne uprave tražili ove podatke i insistirali da oni budu transparentni“, dodala je Papović.

Prema njenim riječima, Ministarstvo finansija nije ih učinilo dostupnim, iako ga je na to obavezivao zaključak Savjeta za reformu javne uprave iz novembra prošle godine.

„Ovo je samo još jedan u nizu primjera da mnoga vladina tijela postoje samo na papiru i da političari mogu raditi šta god žele da bi ostvarili parcijalne političke interese, što može imati nesagledive dugoročne posljedice na razvoj demokratskih procesa i društva uopšte“, kaže se u saopštenju.

