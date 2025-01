Najmanje deset žrtava u požarima u Los Anđelesu

Los Anđeles, (MINA) – Broj stradalih u zastrašujućem talasu šumskih požara koji su zahvatili više djelova Los Anđelesa porastao je na najmanje deset.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, vatra je “progutala” oko deset hiljada kuća i drugih objekata, a broj evakuisanih građana porastao je na oko 180 hiljada.

U i oko tog grada američke savezne države Kalifornije i dalje je aktivno pet požara.

Materijalna šteta sada se procjenjuje na 150 milijardi dolara.

Američki predsjednik Džo Bajden, koji je u utorak proglasio veliku katastrofu, obećao je da će savezna vlada u potpunosti pokriti troškove sanacije posljedica požara za sljedećih 180 dana.

To uključuje uklanjanje ruševina i opasnog materijala, gradnju privremenih skloništa i plate za hitne službe na terenu.

Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas iz redova Demokratske stranke, suočena i s kritikama novoizabranog predsjednika Donalda Trampa i drugih republikanaca zbog nošenja s katastrofom, rekla je da se već razmatra kako brzo obnoviti grad.

