Najmanje 43 mrtvih u sudaru vozova, ostavka ministra transporta

Atina, (MINA) – U sudaru teretnog i putničkog voza na noćnoj liniji kod grada Larise u Grčkoj poginulo je najmanje 43 ljudi, a desetine su povrijeđene.

BBC javlja da je šef stanice grada Larise uhapšen i optužen za ubistvo iz nehata.

Iz policije su naveli da je 59-godišnjak takođe optužen za nanošenje teških povreda iz nehata, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Šef stanice, koji je zadužen za signalizaciju, negirao je bilo kakvu grešku i za nesreću je okrivio mogući tehnički kvar.

Istražitelji pokušavaju da otkriju zašto su dva voza bila na istom kolosjeku kada su se sudarili u blizini Larise.

Grčki ministar infrastrukture i transporta Kostas Karamanlis podnio je ostavku.

Premijer Grčke Kirijakos Micotakis rekao je da je sudar putničkog i teretnog voza “užasna željeznička nesreća bez presedana u zemlji”, i obećao nezavisnu istragu.

On je dodao da izgleda da se sudar desio “uglavnom zbog tragične ljudske greške”.

Međugradski putnički voz koji je vozio iz Atine za sjeverni grad Solun sudario se velikom brzinom s teretnim vozom izvan grada Larisse u središnjoj Grčkoj, rekao je guverner regije Tesalije.

Udar je izazvao požar u brojnim putničkim vagonima, pri čemu su povrijeđeni mnogi putnici koji su hitno prebačeni u bolnice.

Lokalni mediji izvijestili su da je oko 350 ljudi putovalo u putničkom vozu, koji je krenuo iz Atine oko 19 sati i 30 minuta.

Vatrogasci su rekli da su o nesreći obaviješteni u utorak malo prije ponoći.

Teretni voz je putovao iz Soluna za Larisu.

