Milatović: Dodjela mandata za sastav nove vlade zavisiće od tužilačke odluke u slučaju Do Kvon

Podgorica, (MINA) – Dodjela mandata za sastav nove vlade zavisiće od tužilačke odluke u slučaju Do Kvon, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dodajući da ima povjerenja u lidera Pokreta Evropa sad (PES) Milojka Spajića da je ono što je izjavljivao tim povodom istina.

Upitan da li bi dva formirana predmeta formirana povodom slučaja Do Kvon, mogla biti prepreka za davanje mandata za sastav vlade Spajiću, Milatović je odgovorio ne bi komentarisao istrage koje su trenutno pokrenute.

“Ono što znam je da je Spajić predvodio izbornu listu koja je osvojila najveći broj mandata. Vrlo odgovorno ću pristupiti formalnim konsultacijama koje se tiču formiranja vlade”, rekao je Milatović u emisiji Načisto na televiziji Vijesti.

Upitan da li je od Spajića tražio objašnjenje o poznanstvima sa Do Kvonom, Milatović je rekao da je dobio odgovor kakav je dobila i javnost, da je Spajić obrazložio to poznanstvo.

“Što se tiče predsjedničke kampanje koju sam vodio ona je jasna, prošla je kroz izvještaj Agencije za sprečavanje korupcije, i tu su stvari čiste. Mislim da Spajić i tužilaštvo treba da odgovore na pitanja”, kazao je Milatović dodajući da ima povjerenja u Spajića da je ono što je izjavljivao tim povodom istina.

Upitan da li je kao stranački funkcioner uključen u pregovore oko formiranje 44. vlade, Milatović je podsjetio da je i ranije najavio da neće učestvovati uopšte u izbornoj kampanji.

“Nijesam aktivno učestvovao u kampanji i pokazao dobru demokratsku praksu. Ne učestvujem aktivno u formiranju vlade”, kazao je Milatović, prenosi portal Vijesti.

On je rekao da je Spajić predvodio izbornu listu PES-a i da je on taj koji vodi tu komunikaciju.

“I to mu mjesto pripada. Imam prioritet i primat ovamo što se zove predsjednička pozicija i želim da zadržim dozu neutralnosti i objektivnosti”, rekao je Milatović.

Milatović je, odgovarajući na pitanje kakvu komunikaciju ima s Spajićem, odgovorio “periodičnu”.

Upitan da li misli da bi bila veća šteta od učešća ili ne učešća partija bivšeg Demokratskog fronta u vladi, Milatović je rekao da “pretpostavljam da smo došli u fazu demokratskog razvoja i da građani su ti koji biraju naše vlade”.

“Svako treba da uradi svoj dio posla i da određene stvari koje nekome nijesu prihvatljive i treba da postanu zajednički neprihvatljive i prihvatljive”, rekao je Milatović.

Milatović je rekao i da je generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenbera pozvao da dođe u Crnu Goru i da oda počast nevino stradalim žrtvama iz 1999. godine.

“Bio je malo zatečen, ali je dobro odreagovao i kazao da će sa svojim timom razmisliti o tome”, rekao je Milatović.

On je kazao i da ne želi da komentariše mogućnost da bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović bude ponovo imenovan.

“Volio bih da se dogovorimo o tome da na jesen i mi i oni pošaljemo nove ambasadore i tako normalizujemo odnos sa dva nova ambasadora i restartujemo naše odnose”, rekao je Milatović.

