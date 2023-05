Milatović: Crna Gora spremna da ubrza evropski put

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, nakon promjena koje su se desile na izborima, konačno spremna da ubrzano i bezrezervno nastavi svoj put do punopravnog članstva u Evropskoj uniji (EU), poručio je predsjednik države Jakov Milatović u Briselu.

On se, drugog dana zvanične posjete EU, odazvao pozivu međunarodne nevladine organizacije Friends of Europe da odabranoj grupi eksperata za EU i Zapadni Balkan predstavi prioritete svoje unutrašnje i vanjske politike, kao i viđenje prilika na Zapadnom Balkanu.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je istakao da je odabrao Brisel za svoju prvu zvaničnu posjetu kako bi poslao važnu poruku da nakon promjena u Crnoj Gori postoji snažna politička volja da država ubrza svoj evropski put.

“Sagovornicima je poslata jasna poruka da je nakon uzorno-demokratskih i slobodnih predsjedničkih, i u susret parlamentarnim izborima, u uslovima smjene političkih generacija, Crna Gora konačno spremna da ubrzano i bezrezervno nastavi svoj evropski put do punopravnog članstva”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je ubjedljivu pobjedu na proteklim izborima pratila inauguracija koja je, uz prisustvo visokih zvanica iz čitavog regiona, u Evropu i svijet poslala jednu osvježavajuće pozitivnu sliku dobrosusjedskih odnosa.

Iz Kabineta predsjednika su podsjetili da je ove sedmice pokrenut politički dijalog pod okriljem predsjednika što, kako se dodaje, takođe, ukazuje na namjeru da se politika podjela zamijeni politikom kompromisa u vezi najvažnijih pitanja za razvoj Crne Gore.

“Sagovornici su konstatovali da je osvit jedne nove, demokratske, pomirljive i inkluzivne političke kulture i na unutrašnjem i na regionalnom planu ohrabrujuć”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sagovornici pozdravili to što takvim stavom, ali i vlastitom biografijom, Milatović želi da utiče i na promjenu vrijednosti u društvu.

EU eksperti su, kako se dodaje, kao posebno vrijedno istakli da prvu EU posjetu karakterišu veoma jasne poruke o konkretnim reformskim koracima i nikad snažnijoj evropeizaciji Crne Gore kao naredne članice Unije.

“Skoro i zasluženo članstvo Crne Gore u EU dalo bi podstrek i ostalim zemljama kandidatima za članstvo da je politika proširenja suštinski živa”, kaže se u saopštenju.

Milatović je iz Brisela otputovao za Moldaviju gdje će prisustvovati samitu Evropske političke zajednice.

On će se, kako je najavljeno, tokom Samita sresti sa predsjednikom Evropskog Savjeta Šarl Mišelom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS