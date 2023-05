Mandić: Konstituenti DF-a političku borbu nastavljaju pojedinačno

Podgorica, (MINA) – Konstituenti Demokratskog fronta (DF) nastaviće svoju političku borbu pojedinačno, rekao je lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić.

Mandić je, na konferenciji za medije, kazao da u DF-u već izvjesno vrijeme postoje razgovori kako dalje nastaviti političku borbu.

“Donijeli smo odluku da tu političku borbu, poslije obaranja režima Mila Đukanovića 2020. i njega personalno na izborima 2023. nastavimo pojedinačno”, saopštio je Mandić.

On je rekao da će stranke konstitutenti DF-a različitim putevima ići ka istom cilju.

“Danas nemamo Demokratsku partiju socijalista (DPS) na vlasti ali imamo sve devijacije koje su postojale i koje je instalirao DPS na mjestima odlučivanja”, naveo je Mandić.

Lider Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević je kazao da u Crnoj Gori ne bi bilo promjena, da nije bilo DF-a, kao i da je taj politički savez jedna “velika istorijska činjenica”.

“Misija je ostvarena – Đukanović je pao, DPS je pao. Sada dolazimo u novu epohu, treba graditi neke nove mostove”, naveo je Medojević.

On je naveo da među njima postoje razlike oko prioriteta u politici ali demantovao da je bilo bilo kakvih svađa ili nekorektnosti.

“Jednostavno smo procijenili da u ovom formatu i ovakvim odnosu snaga, ne možemo da damo optimalni rezultat i da je bolje da svako iskoristi svoje potencijale na političkom tržištu”, rekao je Medojević.

On je rekao da sve njihove koalicije na lokalnom nivou ostaju u istim odnosima.

“A mi ostajemo u prijateljskim odnosima. Jednostavno smo procijenili da je, umjesto unutrašnjih rasprava i gubljenja vremena, bolje da se posvetimo stvaranju ponude za naše birače i napravimo što bolji rezultat na izborima” rekao je Medojević.

On je rekao da su, nakon izbora 2020, strukture koje “nijesu željele promjene i reforme” eliminisale DF iz Vlade.

“Sada plaćamo tu cijenu. Osim pada Đukanovića i DPS-a, nijesu se desile promjene. Režim je ostao netaknut. To nas je opredijelimo da donesemo ovu odluku”, naveo je Medojević.

On je rekao da će PzP na izborima nastupiti samostalno.

“Imaćemo platformu “Reforma za spas zemlje”, čiji će fokus biti na demontaži režima, reformama i omogućavanju bolji život za građane Crne Gore”, najavio je Medojević.

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević rekao je da je 30. avgusta 2020. DPS pobijeđen zahvaljujući doprinosu DF-a.

Kako je dodao, tada su stvoreni uslovi za reforme i demokratizaciju Crne Gore.

“Nažalost, anonimusi koje smo doveli i koje smo postavili za premijera, ministre, potpredjednike – čast izuzecima, više su imali za cilj da se obračunavaju sa DF-om nego da demokratizuju Crnu Goru. Danas, tri godine nakon pobjede nad Đukanovićem, imamo zaostavštinu koja ozbilno prijeti da dezintegriše državu”, smatra Knežević

On je naveo da cilj svim političkim subjektima treba da bude da uđu u obračun sa tim naslijeđem.

“Ovo predstavlja logičan slijed i kraj jednog istorijskog putovanja, koje će ostaviti svoj trag. Na kraju je DF pobijedio DPS što je bio naš osnovni cilj okupljanja”, saopštio je Knežević

On je demantovao da je u DF-u u prethodnom periodu došlo do sukoba oko kvota i imena mogućih kandiata.

“Do toga nijesmo ni došli. Naprosto smo, kao odgovorni političari i ljudi, zaključili da je i ovo jedan vid redefinisanja naše izborne platforme. Nastavljamo da u različitm modatiteltima realizujemo ideje oko kojih smo se okupili”, rekao je Knežević.

On je kazao da će o modalitetima nastupa NSD-a i DNP-a na parlamentarnim izborima blagovremeno obavijestiti javnost.

“Ovo je naše posljednje obraćanje u ime DF-a i na temu zbog koje ste danas u Skupštini Crne Gore”, rekao je Knežević.

Knežević je zaključio da to što je završeno “ovo istorijsko putovanje” ne znači da se konstituenti DF-a ubrzo neće sresti na nekoj novoj raskrsnici da nastave da reformišu Crnu Goru i da je vrate njenim istorjiskim izvorištima.

