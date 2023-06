Maloljetnik uhapšen zbog obljube sa djetetom

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su sedamnaestogodišnjeg maloljetnika zbog sumnje da je izvršio krivično djelo obljuba sa djetetom.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ su, oko tri sata poslije ponoći, primili prijavu koju je jedan roditelj podnio u ime svog maloljetnog djeteta starog 13 godina.

„U odnosu na ovu prijavu policija je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti i u službene prostorije dovela jedno muško maloljetno lice staro 17 godina“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, u prisustvu roditelja i radnika Centra za socijalni rad, prikupljena obavještenja od izvršioca i oštećene osobe.

„O događaju je obaviješten tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji se izjasnio da se u radnjama maloljetnika stiču elementi krivičnog djela obljuba sa djetetom“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, po nalogu postupajućeg tužioca maloljetnik je uhapšen.

