Lista Aleksandra Vučića osvojilla 42,97 odsto glasova

Beograd, (MINA) – Lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve je na parlamentarnim izborima u Srbiji osvojila 42,97 odsto glasova, dok je on, na predsjedničkim izborima, osvojio 58,59 odsto glasova.

To su pokazali preliminarni podaci Republičke izborne komisije (RIK).

Lista na čijem je čelu Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije na parlamentarnim izborima osvojila je 13,57 odsto glasova, dok je lista Ivica Dačić – Premijer Srbije osvojila 11,50 odsto.

Lista Miloš Jovanović – Nada za Srbiju osvojila je 5,39 odsto, a lista zelenih partija i ekoloških aktivista Moramo 4,63 odsto glasova.

Koalicija okupljena oko Boška Obradovića osvojila 3,83 odsto glasova, Srpska stranka Zavetnici 3,74 posto, Suverenisti 2,27 a Srpska radikalna stranka 2,17 odsto glasova, prenosi N1.

Savez okupljen oko Borisa Tadića osvojio je 1,67 odsto glasova, Savez vojvodjanskih Mađara 0,9 odsto, lista Otete bebe Ana Pejić 0,82 posto, dok je koalicija Zajedno za Vojvodinu osvojila 0,64 odsto glasova.

SDA Sandžaka osvojio je 0,55 odsto glasova, koalicija Albanaca doline 0,26 odsto, Romska partija 0,17 odsto, Albanska demokratska alternativa 0,09 odsto, a Ruski manjinski savez 0,025 odsto.

Na predsjedničkim izborima, kandidat koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije, Zdravko Ponoš, osvojio je 18,32 odsto glasova.

Za Miloša Jovanovića glasalo je 5,97 odsto građana, Boška Obradovića 4,38 odsto, a Milicu Đurđević Stamenkovski 4,25 odsto.

Kandidatkinja Biljana Stojković je osvojila 3,20 odsto glasova, Branka Stamenković, 2,03 odsto, a Miša Vacić 0,87.

