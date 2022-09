Lekić: Očekujem da Đukanović ne osporava bazične principe demokratije

Podgorica, (MINA) – Lider Demosa Miodrag Lekić, kojeg je parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine predložila za mandatara za sastav nove vlade, rekao je da očekuje da predsjednik države Milo Đukanović neće osporiti bazične principe demokratije i da će mu dati mandat.

On je, novinarima u parlamentu, kazao da današnji dogovor nije postigla nikakva bivša već izborna većina.

“Tokom pregovaranja sam se zalagao za postizanje određenog konsenzusa. Ako bude izabran za premijera to će biti i dalje moj stil”, poručio je Lekić.

On je kazao da nijednog trenutka nije sebe predlagao za mandatara, kao i da je cijelo vrijeme pregovora bio spreman da glasa za druge predloge.

“Svjestan sam da ovaj status podrazumijeva veliki teret i žrtvu. Preoblađivala je matematička logika, broj mandata, poslanika i niko u demokratskog svijetu ne može da negira princip broja poslanika”, naveo je Lekić.

On je rekao da buduća vlada neće biti sistem Ujedinjenih nacija gdje će dolaziti predstavnici suverenih država, nego da će to biti vlada koja će poštovati svakog njenog člana, a koja će insistirati na zajedničkom radu.

Kako je rekao, svaka partija treba da postigne svoju afirmaciju tako što doprinosi opštem cilju.

Lekić je kazao da očekuje da će Đukanović ispoštovati bazičan dogovor većine u parlamentu.

Na pitanje da li sumnja da će mu predsjednik države dati mandate za sastav vlade, Lekić je rekao da posjeduje nivo sumnje.

“Ali radi se o elementarnim principim demokratije, ne očekujem da ih predsjednik osporava”, zaključio je Lekić.

Poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić rekao je da su, uprkos brojnim problemima, došli do apsolutne političke saglasnost da Lekić bude mandatar.

“Mi smo danas svi bili jasni i iskazujemo političku podršku. Jedino je potrebno da Đukanović da mandata. Pozivam ga da se ne igra sa voljom 41 poslanika i preko 200 hiljada građana”, kazao je Milačić.

On je rekao da nema sumnju da će, nakon što su došli do ovakve vrste saglasja, imanje stvari dogovoriti u narednom periodu.

“Po svaku cijenu se borimo za očuvanje i izorne bolje građana. Đukanoviću nije preostalo ništa nego da da mandat Lekiću”, dodao je Milačić.

