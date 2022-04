Kuper: Nema zabrinutosti da bi moglo doći do curenja obavještajnih podataka u CG

Podgorica, (MINA) – Zamjenica pomoćnika sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za odbranu, Lora Kuper smatra da nema zabrinutosti da bi moglo doći do curenja obavještajnih podataka u Crnoj Gori.

Kuper je, u intervjuu Glasu Amerike, podsjetila je da je prošle sedmice održan konstruktivan sastanak Američko-jadranske povelje, na kojem je učestvovala i Crna Gora.

“Tokom razgovora bio je veoma pozitivan ton o saradnji SAD i Crne Gore, pa nijesam zabrinuta u pogledu buduće saradnje”, rekla je Kuper.

Ona je kazala da Rusija uvijek pokušava da izazove podjele među saveznicima u NATO-u, a posebno u regionu Zapadnog Balkana.

“Međutim, zaista smo uvjereni da nam jaki saveznički odnosi omogućavaju da budemo jaki zajedno, da osnažimo naše saveznike i da izdržimo pritiske iz Rusije”, poručila je Kuper.

