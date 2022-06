Krivokapić: Abazovića u Beogradu ne čeka lak posao

Podgorica, (MINA) – Predjsednika Vlade Dritana Abazovića u Beogradu, prilikom posjete Srbiji, ne čeka lak posao, ocijenio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić i dodao da vjeruje da će premijer pokušati da izgradi najbolje moguće odnose dvije zemlje.

Krivokapić je to naveo u parlamentu odgovarajući na pitanje poslanice Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandre Vuković kakav je njegov stav prema najavljenoj posjeti Srbiji Abazovića, koja će se realizovati 29. juna, kao i kakva su njegova očekivanja.

On je kazao da je siguran da Abazović ima volju da popravi odnose između Crne Gore i Srbije i da se nada da će ga tako dočekati.

„Želja je svima nama i dužnost da popravimo te odnose“, naveo je Krivokapić.

On je ocijenio da Abazovića ne čeka nimalo lak posao u Beogradu.

“Šta god bude uradio smatraću to pomakom, od silaska na aerodrome, pa nadalje, u ovakvim okolnostima to može biti dobro i za jedne i za druge” rekao je Krivokapić.

On je naveo da vlade dolaze i prolaze, “čine zla i dobro”, a narodi ostaju i ne mogu biti krivi.

Krivokapić je kazao da žele da vide modernu Srbiju, “jer kad je Srbija moderna i demokratska, svi su dobitnici toga”.

“Nadam se da će u ukupnim okolnostima koje su teške, rat u Ukrajini, pozicija Srbije koja je nedefinisana, biti prostora za pomak”, dodao je Krivokapić.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika DPS-a Nikole Janovića kakve će aktivnosti Krivokapić preduzeti povodom popunjavanja diplomatsko-konzularne mreže Crne Gore, kazao da pokušava da što prije dođu do dogovora o ambasadorima.

“Neće biti tjeranja ni po nacionalnoj, ni po političkoj osnovi, to nije bilo ni u parlamentu kad sam ga preuzeo 2003. godine”, dodao je Krivokapić.

On je rekao da će pokušati da dođu do kvalitetnih kadrova.

“Ono što je problem kod ovakvih nestabilnosti – što je veći kvalitet, teže se prihvata”, naveo je Krivokapić.

On je kazao da je činjenica da smo sada slabašna mreža, ali da ne bi bio pesimista.

“Pokušaćemo da ambasadori budu toliko dobri da kako se god budu mijenjale vlade, neće ući u taj ciklus da ih mijenjaju zbog političkih uvjerenja nego da pokušamo da održe taj kvalitet nekim konsenzusom koji treba da traje i poslije ove vlasti”, rekao je Krivokapić.

On je, odgovarajući na pitanje poslanice Demokrata Tamare Vujović da li dijeli mišljenje Abazovića da o inicijativi Open Balkan nema nijednog argumenta protiv, kazao da i u vlasti i opoziciji ima argumenata za i protiv te inicijative.

Krivokapić je rekao da je Crna Gora usvojila oko pet hiljada propisa u vezi sa fitosanitarnom i veterinarskom zaštitom.

Prema njegovim riječima, neki od susjeda Crne Gore nijesu ni otvorili to poglavlje.

“Belivuk, koji je ušao u Crnu Goru zato što je neko skinuo zabranu… Ako otvorimo granice neće nas niko moći optužiti kako je ušao u Crnu Goru, ulaziće kad hoće, izlaziće kad hoće. Milion Belivukova”, naveo je Krivokapić.

On je upitao kako će Crna Gora to objasniti evropskim partnerima.

Krivokapić je podsjetio da su Poglavlja 23 i 24, odnosno borba protiv kriminala i korupcije, prioritet.

“Prije četiri dana to je djelovalo kao “odvojeni Balkan” jer su razmišljali hoće li otići na samit u Briselu. Zamislite to kada neko razmišlja hoće li bojkotovati šefove država vlada EU, a hoće u EU. To nije približavanje Uniji”, dodao je Krivokapić.

On je, odgovarajući na pitanje Vuković, naveo da je u izjavi američke ambasadorke u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke bilo jasno da inicijativa Otvoreni Balkan za sada ne ispunjava uslove.

„Nema inkluzivnost svih šest – to je bila prva njena teza. Drugo, ne može biti fusnota, to znamo šta je. Nema EU standard. Posljednji kriterijumi koje je ambasadorka saopštila, jasno ne ispunjava te kriterijume“, naveo je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, privlačnost te inicijative „sama po sebi pada“.

