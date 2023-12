Podgorica, (MINA) – Podgorička policija podnijela je dvije krivične prijave protiv šest maloljetnika zbog nasilničkog ponašanja.

Iz Uprave policije (UP) je saopšteno da su prijave podnijete zbog dva odvojena događaja u kojima su oštećeni maloljetnici.

„Krivična prijava podnijeta je protiv tri maloljetna lica stara 15 godina zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu jedne osobe“, navodi se u saopštenju.

Sumnja se, kako je saopšteno, sa su oni u blizini Mosta Braće Zlatičanin fizički napali jednu osobu zadajući joj više udaraca u glavu i tijelo, usljed čega je oštećeni dobio lake tjelesne povrede.

Druga krivična prijava podnijeta je protiv tri maloljetnika od 15 i 17 godina.

Oni su, kako se sumnja, u blizini Mosta Blaža Jovanovića fizički napali dva maloljetnika zadajući im udarce u glavu i tijelu”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su u ljekarskoj dokumentaciji konstatovane lake tjelesne povrede oštećenih.

