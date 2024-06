Koprivica podnio prijavu protiv vlasnika Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica podnio je krivičnu prijavu protiv vlasnika kompanije Bemaks za krivična djela zloupotreba ovlašćenja u privredi i utaja poreza i doprinosa.

On je saopštio da je, osim krivične prijave, podnio inicijativu Poreskoj upravi za pokretanje postupka poreske kontrole vlasnika Bemaksa i kompanije.

Koprivica je u izjavi za medije naveo da su dotadašnji vlasnik kompanije Bemaks Veselin Kovačević i Ivan Ubović, sin Ranka Ubovića, potpisali 1. jula 2022. godine ugovor o prenosu vlasništva po cijeni od 750 hiljada EUR.

On je kazao da je u ugovoru navedeno da je Kovačević osnovao kompaniju sa početnim ulogom od svega 12 hiljada EUR u januaru 2007. godine, kao i da je naknadno uplatio dodatni ulog od 300 hiljada EUR i na nju prenio 437.800 EUR, što čini ukupni ulog 749.800 EUR.

Koprivica je naveo da se to po zakonu računa kao nabavna cijena-vrijednost osnivačkog uloga prilikom osnivanja uvećana za iznos povećanja kapitala.

„Ako je razlika između prodajne i nabavne cijene pozitivna to je kapitalni dobitak na koji se primjenjuje poreska stopa“, ukazao je Koprivica.

On je rekao da, kada se od prodajne cijene 750 hiljada EUR oduzme takozvana nabavna cijena od 749.800 EUR, proizilazi da je Kovačević prodajom kompanije Bemax zaradio 200 EUR što po zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica predstavlja njegov kapitalni dobitak koji je podvrgnut oporezivanju.

„Dakle, budžet Crne Gore je po osnovu ove transakcije prihodovao cijelih 30 EUR jer je tada važeća poreska stopa bila 15 odsto“, naveo je Koprivica.

On je rekao da je kompanija Bemaks, prema zvaničnim finansijskim izvještajima, na kraju 2021. godine imala stalnu imovinu u vrijednosti od 120 miliona EUR, ukupan kapital je procijenjen na 142 miliona, dok je kompanija na računu imala i čistu neraspoređenu dobit iz ranijih godina od 141 milion EUR.

Kako je dodao Koprivica, Bemaks je za 2021. godinu ostvario i neto dobit od 14 miliona EUR, a u 2020. neto dobit od 27,5 miliona EUR.

„Ovo sve govori da je Kovačević prodao svoju kompaniju za manje od jedan odsto njene stvarne vrijednosti, odnosno ukupnog kapitala. Odnosno, vrijednost za koju je prodata kompanija iznosi svega pet odsto njene prošlogodišnje neto dobiti“, naveo je Koprivica.

On je kazao da je „očigledno u ugovoru lažirana prodajna cijena, vještački umanjena u cilju što manjeg plaćanja državi na ime poreza“.

„Da je kompaniju prodao po vrijednosti od 142 miliona EUR na koliko je procijenjen njen kapital samo šest mjeseci ranije u bilansu koji je predao Upravi prihoda i carina, porez bi iznosio 12,8 miliona EUR“, rekao je Koprivica.

On je kazao da „upravo Bemaks patriotizam znači da se državi plaća 30 EUR, umjesto 12,8 miliona EUR, odnosno da najmanje plaćaju oni koji su najviše profitirali“.

Koprivica je rekao da danas otvaraju novo poglavlje u borbi protiv korupcije.

„Kucamo na poslednji sprat korupcionaške piramide. Prvi stanar je Bemaks, ali narednih nedjelja otvaramo i preostala vrata”, poručio je Koprivica.

