Konjević: Dokazi o Abazovićevim kontaktima sa kriminalnim grupama prisutni u SOCTA

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Raško Konjević rekao je da premijera Dritana Abazovića nije optužio ni za šta, ali da će na svakoj sjednici Odbora za bezbjednost ponuditi dokaze da je premijer imao kontakte sa kriminalnim grupama jer su, kako je naveo, dokazi prisutni u SOCTA dokumentu.

SOCTA je dokument koji analizira procjenu prijetnje od organizovanog kriminala i identifikuje prioritete u borbi protiv teškog kriminala.

“Ja premijera nijesam ni za šta optužio, samo sam sugerisao da bi njegovo prisustvo na paljenju cigareta sa direktorom Poreske uprave moglo da ukaže na političku zaštitu za ono što je radila ekipa iz UPC, a vidite da postoje sumnje da je direktor Poreske uprave na neki način bio umiješan u to jer ne bi podnosio ostavku da nije”, kazao je Konjević Pobjedi nakon ministarskog sastanka u Briselu.

On je ponovio da ne želi da optužuje nikog bez jasnih dokaza.

“A to je da je premijer imao kontakte sa nekim članovima kriminalne grupe koja se bavi švercom duvana, za to ću na svakoj sjednici Odbora za bezbjednost, koja je zatvorena za javnost, otvoreno da kažem jer su ti dokazi prisutni u SOCTA 2020-2021”, rekao je Konjević.

Konjević je naveo da ništa on nije rekao.

“Sve je zapisano, a kontakti njegovi su takvi kakvi su”, kazao je Konjević.

Upitan da li je saveznike informisao o situaciji u bezbjednosnom sektoru u Crnoj Gori i smjenama u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), Konjević je rekao da pitanje ANB-a i kadrovskih promjena nije u nadležnosti ministra odbrane, tako da o tome nijesu razgovarali.

“Ali smo iskoristili priliku da u dijelu druge teme, a to je Zapadni Balkan, iskoristimo kontekst i informišemo ministre o tome šta su bile aktivnosti i akcije prethodnog rukovodstva ANB-a”, kazao je Konjević.

On je naveo da misli na sprečavanje širenja ruskog uticaja i sve aktivnosti koje je Agencija uradila i prema ruskim diplomatama, dvojici državljana Crne Gore i širem spisku ljudi koji su proglašeni da ne mogu boraviti na teritoriji Crne Gore.

“O akciji jesmo informisali, a o ovome što se dešavalo kasnije nijesmo jer nije u nadležnosti ministra odbrane, ali svakako to je tema koja će se na različitim nivoima pratiti u narednom period”, dodao je Konjević.

On je, kada su u pitanju sajber napadi i saznanja Vlade i NATO-a o tome ko stoji iza njih, naveo da treba sačekati finalni izvještaj.

“Zahvalili smo partnerima u dijelu zaustavljanja sajber napada, čekamo izvještaje i siguran sam da će rezultati biti obznanjeni uskoro”, zaključio je Konjević.

