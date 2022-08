Konjević: Dio Vladinih podataka biće izgubljen

Podgorica, (MINA) – Podaci građana nijesu ugroženi, ali jedan dio Vladinih podataka neminovno će biti izgubljen, rekao je ministar odbrane Raško Konjević o sajber napadima na državne institucije koji su u toku.

Konjević je, u Dnevniku Radio-televizije Crne Gore (RTCG), kazao da je riječ o napadu najvećeg obima do sada, i potvrdio tvrdnje Agencije za nacionalnu bezbjednost da iza istog stoji Rusija.

Prema riječima Konjevića, posrijedi su visoko sofisticirani napadi koji nijesu dio pojedinca.

“Iza ovog napada iz dosadašnjih iskustava ljudi iz struke stoje određeni državni resursi koje neko ima na raspolaganju. Ko bi mogao da ima neku vrstu političkog interesa da nanese ovu vrstu štete Crnoj Gori. Držim da postoji dovoljno sumnje da je istina da je Rusija iza napada”, kazao je Konjević.

On je podsjetio da je Rusija Crnu Goru zbog odluka koje je donosila u prethodnom periodu definisala kao neprijateljsku državu.

“Sa te strane postoji vrsta političke pozadine”, kazao je Konjević, prenosi Portal RTCG.

On je kazao da je formiran Operativni tim koji će pratiti situaciju i izdavati preporuke, naloge i sugestije.

“Operativni tim će donijeti odluku da jedan dio korporativnog znanja koje imamo u Crnoj Gori angažujemo, i da pokušamo da minimiziramo štetu koje će neminovno biti. Ovakvi napadi će se nastavljati i u Crnoj Gori i u drugim zemljama”, kazao je Konjević.

On je kazao da su lični podaci građana zaštićeni.

“Ali sigurno je da će jedan dio podataka biti izgubljen. Rad operativnog tima i stručna pomoć od partnerskih služni će biti usmjeren na vraćanje dijela podataka”, kazao je Konjević.

On je naveo da je ovo napad najvećeg obima ali nije jedini sa kojim se država do sada suočavala.

Konjević je rekao da je na sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost načelno dogovoreno da se djeluje u nekoliko pravaca.

“Da Crna Gora sarađuje sa partnerima i da aktivira taj vid pomoći. Pomoć partnera ogleda se u znanju i u alatima koje imaju”, kazao je Konjević.

