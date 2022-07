Ko misli da Vlada nema podršku, neka to provjeri u Skupštini

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) spremna je i za izbore i za nastavak zajedničkog rada u Vladi, saopšteno je iz te stranke nakon što je Vlada u petak usvojila Temeljni ugovor države i Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Iz SNP su pozvali sve koji misle da Vlada nema podršku, da to provjere u Skupštini.

Kako je saopšteno iz te partije, članovi, simpatizeri i prijatelji SNP iz svih krajeva Crne Gore, pozdravljaju odluku Vlade da usvoji usaglašeni tekst Temeljnog ugovora sa SPC.

“Usvajanjem Temeljnog ugovora, dokazujemo da u politici držimo datu riječ i još jednom podsjećamo na veliku istinu da časni SNP ispuni sve što obeća građanima”, kaže se u saopštenju.

Iz SNP-a su kazali da uoči, tokom i neposredno nakon formiranja Vlade, mnogi su kritikovali tu partiju, napadali, neki klevetali i etiketirali, “a neki išli dotle da nas zovu izdajnicima”.

“A mi smo tada rekli da ulazimo u Vladu da bismo usvojili Temeljni ugovor kao jedan od njenih prioriteta. Danas svako vidi da smo svoje obećanje ispunili i drago nam je što nam se sada javljaju i neki od naših najvećih kritičara da nam kažu – svaka čast SNP-u”, kaže se u saopštenju.

SPC, kako su rekli iz SNPa, ima i istorijski veoma važnu ulogu za Crnu Goru i po broju vjernika najveća je vjerska zajednica u Crnoj Gori.

“Zato je bilo prirodno da upravo sa SPC Vlada prvo potpiše ugovor kojim se uređuju odnosi između države i vjerskih zajednica. To se nije dešavalo, pa je naša Vlada konačno uradila ono što vlade prije ove nijesu ni smjele ni htjele”, navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a su kazali da svi građani treba da znaju da potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC znači pomirenje u Crnoj Gori.

“Ovom odlukom mi izlazimo iz rovova iz kojih su samo zbog političkih razloga braća, kumovi, komšije i prijatelji jedni na druge u dugom periodu gledali skoro pa preko nišana”, rekli sui z SNP-a.

Oni su dodali i da se tom odlukom Vlade kreće u premošćavanje dubinskih podjela crnogorskog društva, “zbog kojih do sada nijesmo mogli da idemo naprijed”.

“Zato još jednom ponavljamo da je Vlada pomiriteljska i evropska vlada”, rekli su iz SNP-a.

Iz te partije su kazali da će usvajanje Temeljnog ugovora pomoći da se Crna Gora brže kreće na evropskom putu i da to ovih dana potvrđuju svi relevantni međunarodni partneri države.

Iz SNP-a su naveli da kao što su obećali i ispunili obećanje da će Vlada usvojiti Temeljni ugovor sa SPC, isto tako obećavaju i da će ispuniti i obećanje da će Crna Gora brzim putem da ide ka članstvu u Evropskoj uniji.

“Što se tiče poruka i prijetnji da ova Vlada nema podršku u Skupštini, pozivamo sve one koji tako misle da provjere ima li ova Vlada povjerenje u Skupštini i da se spreme za suočavanje sa velikom istinom – da ogroman broj građana danas podržava Vladu i da će ona nastaviti svoj rad bilo u formi postojeće ili u formi nove vlade nakon mogućih izbora”, navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a su poručili i da su spremni i za izbore i za nastavak zajedničkog rada u ovoj Vladi.

“Dobro se sada vidi da SNP vraća svoju nekadašnju snagu i da čuva slavu svih onih svojih časnih članova, simpatizera i prijatelja koji su se dosljedno borili za ideale naše partije”, kaže se u saopštenju.

