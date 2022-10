Kentera: Upozorio sam Abazovića na Rada Miloševića

Podgorica, (MINA) – Smijenjeni direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Savo Kentera kazao je da je lično više puta upozorio premijera Dritana Abazovića na Rada Miloševića i na kontakte koje Milošević ima sa određenim licima.

“Indikativno je da sam smijenjen svega par dana nakon što sam upoznao premijera sa kompletnom operacijom, nakon što je premijer posjetio ANB gdje smo ga informisali do detalja o čitavoj operaciji”, kazao je Kentera na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu.

On je istakao da je konstatacije da je smijenjen zbog toga što ANB nije pružala kontraobavještajnu zaštitu premijeru i što oni nije informisan ne stoje.

“ANB je redovno vršila kontraobavještajnu zaštitu premijera o tome postoje podaci, a lično sam više puta upozorio premijer i na Rada Miloševića i na kontakte koje Miloševič ima sa određenim licima, ako to nije informisanje i kontraobavještajna zaštita onda ne znam sta je”, kazao je Kentera,

On je naveo da je problem ako imate nekoga ko to relativizuje.

“Ti problemi nastavljaju da se gomilaju kada me premijer sat prije sjednice Vlade pozvao da kaže da će za generalnog inspektora imenovati Kurtija”, naveo je Kentera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS