Kentera: Abazović da bude pažljiv sa najavama akcija

Podgorica, (MINA) – Smijenjeni direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Savo Kentera pozvao je premijera Dritana Abazovića da ne objavljuje informacije o planiranim međunarodnim akcijama u kojima učestvuje Crna Gora.

Abazović je danas novinarima u parlamentu, nakon sjednice Odbora za bezbjednost i odbrane, kazao da ANB nastavlja sa svojim akcijama i najavio da će se danas ili sjutra saznati o jednoj međunarodnoj akciji u kojoj učestvuje i Crna Gora.

Kentera je, na pitanje da prokomentariše današnji istup premijera, agenciji MINA kazao da ga profesionalna etika obavezuje na ćutanje, i pozvao Abazovića na oprez prilikom iznošenja informacija koje se tiču međunarodnih akcija.

On je rekao da je javnosti jasno da se nijedna međunarodna akcija ne može pokrenuti niti završiti u toku jednog dana jer je novi direktor tek stigao.

“Vjerujem da će premijer iskomunicirati nešto što mi nijesmo mogli, niti smjeli jer su međunarodne aktivnosti nešto što mora imati saglasnost svih strana kako bi postalo dostupno širokoj javnosti”, istakao je Kentera.

On je kazao da mu ne smeta da se bilo ko “kiti” dobrim radom i učinkom bivšeg rukovodstva ANB-a dok god je to u interesu mirnijeg života i zaštite interesa Crne Gore, ali ne i kada to ugrožava interese države i njenih saveznika.