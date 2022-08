Katnić najavio krivičnu prijavu protiv Abazovića

Podgorica, (MINA) – Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić najavio je da će protiv predsjednika crnogorske Vlade u tehničkom mandatu Dritana Abazovića podnijeti krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja.

Katnić je u intervjuu Gradskoj Televiziji rekao da je ranije planirao da podnese prijavu protiv Abazovića zbog planiranja njegove likvidacije.

“Na Skaj /Sky/ aplikaciji su postojali podaci koji su potvrdili da su dvije osobe iz Crne Gore planirale da, kad meni prestane funkcija, izvrše moju likvidaciju. Sve je bilo tehnički pripremljeno”, naveo je Katnić.

On je dodao da je tada pripremana i likvidacija specijalnog tužioca Saše Čađenovića.

“Abazović je imao kodni naziv Brat, zato sam ga ja često tako zvao”, kazao je Katnić.

Upitan na koji je način Abazović bio uključen u pripremu njegovog ubistva, Katnić je odgovorio da je Abazović to činio tako što je, po nalogu organizovane kriminalne grupe Škljari, aktivno radio na na njegovoj smjeni.

On je naveo da transkripti sa Skaj aplikacije to dokazuju, prenosi portal Gradski.me.

Kako je rekao, Abazović treba da objasni odakle mu kriptovani telefon, ko mu ga je dao i da li je preko njega razgovarao s Vukotićem.

Komentarišući imenovanje Artana Kurtija za generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbijednost Katnić je naveo da Kurti nije trebao biti imenovan.

Upitan da li smatra da su tužilaštvo i policija uradili sve povodom tragičnog događaja na Cetinju 12. avgusta, on je odgovorio da se moraju uvesti pravila u takvim situacijama.

“Naši ljudi nijesu obučeni da shvate tu situaciju, jer je nijesmo ni imali. Moram pomenuti kompetenciju, mi smo zamijenili svoj najbolji kadar”, rekao je Katnić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS