Identifikovan neposredni izvršilac dvostrukog ubistva na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Uprava policije identifikovala je neposrednog izvršioca dvostrukog ubistva na Cetinju počinjenog 20. juna, saopšteno je na konferenciji za novinare policije i Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Podgorici.

U eksploziji bombe nedaleko od Sportskog centra na Cetinju poginuli su Petar Kaluđerović i Dragan Roganović, a tri osobe su povrijeđene.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora za Sektor za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović kazao je da je za aktiviranje eksplozivne naprave osumnjičen N.D. (31) sa Cetinja, koji se nalazi u bjekstvu.

„Identifikovali smo neposrednog izvršioca teškog ubistva na Cetinju, koji je postavio eksplozivnu napravu na stablo, na visini od sedam metara, usmjerio dejstvo prema ulaznim vratima teretane Sportskog centra, gdje je trebalo da uđu četiri osobe koje su bile mete napada“, naveo je Šćepanović.

On je rekao da je N.D. član jedne organizovane kriminalne grupe.

„N.D. je 2017. godine izvršio teško ubistvo u pokušaju, na štetu sada pokojnog Dragana Roganovića. N.D. je 2020. godine uhapšen, a 11. novembra je izašao iz pritvora zbog nedonošenja prvostepene presude“, naveo je Šćepanović.

On je naglasio da je u događaju na Cetinju 20. juna povrijeđena i slučajna prolaznica što je, kako je istakao, opomena da građani moraju biti sigurni prilikom kretanja, boravka u svom gradu, ili na bilo kojem mjestu.

Šćepanović je dodao da je aktivirana protivpješadijska mina, rasprskavajuća, usmjerenog dejstva.

„U odnosu na drugi tok istrage, koji slijedi u narednom periodu, nećemo stati na neposrednog izvršioca, već ćemo dati puni doprinos rasvjetljavanju logističke podrške, pomagača, saizvršilaca, jer to krivično djelo karakteriše organizovani kriminal“, naveo je Šćepanović.

On je poručio da kriminal neće i ne može pobijediti državu.

„Država je jača od kriminala”, istakao je Šćepanović.

On je dodao da se svjedoči rezultatima koje im niko ne može osporiti.

“Vidimo pojedine dušebrižnike, koji su postali eksperti nakon odlaska u penziju, koji negativno komentarišu rad sektora za borbu protiv kriminala. Postali su eksperti preko noći“, kazao je Šćepanović.

On je rekao da su rasvijetlili i ubistvo Vasa Delibašića počinjeno 2018. godine u Baru.

„Identifikovali smo saizvršioca, radi se o M.K. To lice se takođe nalazi u bjekstvu, od 2020. godine“, rekao je Šćepanović.

Viša državna tužiteljka Danka Ivanović Đerić kazala je da će protiv N.D. biti podnijeta krivična prijava.

„Prethodnih dana radili smo intenzivno, naporno i danonoćno sa predstvanicima Uprave policije i forenzičarima, i iz vještačenja i drugih dokaza koje smo prikupili dobili smo rezultate koji neosporno ukazuju na učešće jedne osobe u izvršenju tog krivičnog djela i protiv nje će biti podnijeta krivična prijava“, rekla je Ivanović Đerić.

Ona je navela da intenzivno rade kako bi obezbijedili prisustvo te osobe.

„Što se tiče daljeg postupanja, ovo nam je velika opomena da institucionalno moramo raditi zajedno i sarađivati, što smo u ovom trenutku i postigli“, dodala je Ivanović Đerić.

Kako je kazala, odličnom saradnjom i koordinacijom Uprave policije i tužilaštva došli su do veoma značajnih rezultata za relativno kratko vrijeme.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Aleksandar Radović rekao je da danas sa zadovoljstvom saopštavaju rezultate i napredak u konkretnim predmetima.

Prema njegovim riječima, krivično djelo kao što je ono izvršeno na Cetinju, veoma je teško za rasvjetljavanje.

Radović je poručio da Crna Gora ima policajce kadre da rasvijetle najteža krivična djela.

Uprava policije je, kako je kazao, sprovela značajan broj akcija u prethodnom periodu koje se odnose na suzbijanje krijumčarenja oružja i narkotika, kontrolu BIL lica, kao i na preventivno djelovanje prema pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa.

„Raduje povećanje procenata rasvijetljenosti krivičnih djela. Od rasvijetljenih krivičnih djela, 28 se odnosi na teška krivična djela protiv života i tijela“, dodao je Radović.

Prema njegovim riječima, uznemirenost građana Cetinja je opravdana.

Radović je kazao da ćesto komuniciraju sa javnošću da bi smanjili tu uznemirenost.

“Naredio sam angažovanje kompletnog dostupnog sastava i kompletan obavještajno – bezbjednosni sektor je angažovan na kontroli bezbjednosne situacije u Crnoj Gori. Računam da je dat adekvatan odgovor“, kazao je Radović.

