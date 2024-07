Grlić Radman: Hrvatska neće blokirati Crnu Goru na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Crnogorski političari koje je Hrvatska proglasila nepoželjnim, pogoršali su odnose između dvije zemlje, kazao je hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman i poručio da ta država neće blokirati Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji (EU).

Crnogorski predsjednik Skupštine Andrija Mandić, poslanik Milan Knežević i potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić proglašeni su u Hrvatskoj za nepoželjne osobe.

“Naša je suverena procjena koga želimo proglasiti nepoželjnim u Hrvatskoj. Smatram da su osobe koje smo označili kao nepoželjne to i zaslužile, jer su pogoršale odnose između Crne Gore i Hrvatske”, rekao je Grlić Radman.

On je, kako prenosi Večernji list, dodao da je Hrvatska podržavala sve aktivnosti Crne Gore u vezi sa ulaskom u EU.

Grlić Radman je naglasio da je potez koji je Crna Gora nedavno preduzela, bio neuspješan u očuvanju dobrosusjedskih odnosa.

“Crna Gora je činom na koji je bila upozoravana, koji nije u skladu s dobro susjedskim odnosima, pokazala da joj očito nije stalo do odnosa sa Hrvatskom”, dodao je Grlić Radman.

Govoreći o mogućem blokiranju Crne Gore na putu prema EU, Grlić Radman je kazao da Hrvatska to neće učiniti.

“Ne planiramo ih blokirati u EU, jer blokiranje obično nije evropska vrijednost i izbjegavamo ga kao instrument. Međutim, uvijek postoje drugi mehanizmi kako bi se uticalo na određene odluke”, rekao je Grlić Radman.

On je kazao da Crna Gora mora da ispuni određena mjerila kako bi završila neke procedure.

“A Hrvatska će uskočiti sa našim mjerilima, jer još uvijek moraju odgovoriti na neka ratna pitanja. Smatram da je došao trenutak da se Crna Gora okrene vladavini prava i proevropskim vrijednostima”, rekao je Grlić Radman.

