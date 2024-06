Građani vratili skoro tri hiljade komada oružja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani, od stupanja na snagu Zakona o oružju, dobrovoljno su policiji predali skoro tri hiljade komada vatrenog oružja i više od 61 hiljade metaka, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su podsjetili da sprovode akciju “Poštuj život vrati oružje” kroz koju, shodno Zakonu o oružju, građani mogu bez bilo kakvih pravnih posljedica nesmetano i dobrovoljno policiji predati vatreno oružje bez obzira da li oružje posjeduju ilegalno ili legano i nezavisno o kojoj kategoriji oružja je riječ.

Oni su naveli da građani oružje mogu predati jednostavno, pozivom na broj 122, nakon čega će policijski službenik preuzeti oružje na mjestu gdje se ono nalazi i građaninu izdati potvrdu o preuzetom vatrenom oružju.

„Od stupanja na snagu Zakona o oružju građani su dobrovoljno vratili 2.929 komada vatrenog oružja, 521 minsko eksplozivno sredstvo (najčešće ručne bombe), 1453 komada djelova oružja, 61.159 komada metaka različitog kalibra“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da Zakon o oružju propisuje da je zabranjeno nošenje oružja na javnom mjestu, da su svi dužni da se pridržavaju pravila javno istaknutih zabrana o unošenju oružja u određene prostore ili prostorije, kao i da se na javnom mjestu oružje ne smije učiniti vidljivim drugim osobama, niti se smije nositi na način koji ih uznemirava.

„U istom zakonu član 34 propisuje da se oružje i municija moraju čuvati tako da nijesu dostupni licu koje nije ovlašćeno da ih posjeduje, a naročito maloljetnim licima, zaključani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu ili na drugi bezbjedan način“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su naveli da član 36 tog zakona propisuje da je vlasnik oružja dužan da oružje održava u ispravnom stanju i da pravilno rukuje njime i da je zabranjena upotreba oružja na javnom mjestu ili na drugom mjestu, gdje se može ugroziti bezbjednost građana.

„Pozivamo građane da o eventualnim saznanjima da druge osobe posjeduju nelegalno oružje i krše odredbe Zakona o oružju, pozivom na broj 122 anonimno upoznaju službenike policije, koji će u najkraćem mogućem roku shodno svojim ovlašćenjima preduzeti zakonom propisane mjere i aktivnosti kojim će spriječiti dalje zloupotrebe i kršenje zakona“, navodi se u saopštenju.

