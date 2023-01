Evakuisano pet osoba iz sniježnog nanosa

Podgorica, (MINA) – Evakuisano je pet osoba koje su bile zavijane u snijegu na dvije lokacije u mjestu Studeno, saopšteno je iz Službe zaštite i spašavanja (SZS) Glavnog grada.

Kako su kazali iz SZS, nakon višečasovnih akcija spašavanja, osobe koje su bile zarobljene u sniježnom nanosu na dvije lokacije u mjestu Studeno su evakuisani.

“Na jednoj lokaciji bile su zavijane dvije osobe, a na drugoj tročlana porodica”, navodi se u objavi SZS na Fejsbuk /Facebook/ nalogu.

Dodaje se da je prva akcija spašavanja završena u 12 sati i 24 minuta, a druga u 13 sati i 29 minuta.

