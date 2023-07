EU spremna da pruži ekspertsku i tehničku podršku SDT-u

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) očekuje brzo unaprjeđenje radnih uslova za Specijalno državno tužilaštvo (SDT) i spremna je da puži dalju ekspertsku i tehničku podršku SDT-u, kazala je šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Ona je na Tviteru /Twitter/ objavila da je danas imala dobar sastanak sa glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem.

“Očekujemo brzo unaprjeđenje radnih uslova za Specijalno državno tužilaštvo i ostajemo spremni da pužimo dalju ekspertsku i tehničku podršku SDT”, navela je Popa.

Ona je naglasila da obezbjeđenje pune autonomije tužilaštva, slobodnog od bilo koje vrste neprimjerenog uticaja, predstavlja ključni element vladavine prava, koja je od presudne važnosti za napredak Crne Gore na putu ka EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS