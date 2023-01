EU: Politički akteri da grade konsenzus o izboru sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) poziva političke aktere u Crnoj Gori da izgrade konsenzus o izboru sudija Usavnog suda, ključnom pitanju za funkcionisanje države i njen evropski put, saopštio je portparol EU Peter Stano.

On je kazao da je EU pohvalila transparentnost crnogorskog parlamenta u intervjuisanju kandidata za sudije Ustavnog suda.

Stano je na Tviteru /Twitter/ naveo da EU nastavlja da prati taj proces.

“EU poziva političke aktere da izgrade konsenzus o ovom ključnom pitanju vladavine prava, ključnom za put u EU, funkcionisanje države i za sve građane”, dodao je Stano.

