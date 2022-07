Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) ne podržava politiku koja otvara religijske i nacionalne teme i kojom se podstiču podjele i otežava ispunjenje evropskih obaveza, konstatovano je na sastanku šefa crnogorske diplomatije Ranka Krivokapića sa generalnim sekretarom Ministarstva vanjskih poslova Austrije, Peterom Launski Tifentalom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Krivokapić se sa austrijskim zvaničnikom sastao tokom 15. Dubrovnik Foruma, koji je održan pod nazivom “Potraga za ravnotežom u poremećenom svijetu”.

Navodi se da je na sastanku razgovarano o austrijskoj predanosti da pomogne državama Zapadnog Balkana u ostvarivanju bržeg prijema u EU.

„Jasno je konstatovano da EU ne podržava politiku koja otvara religijske i nacionalne teme, a kojom se direktno podstiču podjele i otežava ispunjenje evropskih obaveza. Te političke snage svakako ne sprovode evropsku agendu i ne mogu imati njihovu podršku“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, povodom događaja na Cetinju 5. septembra, to više puta istaknuto u stavovima EU .

Iz MVP-a su kazali da se je Krivokapić u Dubrovniku razgovarao i sa ministarkom vanjskih poslova Kosova Donikom Gervalom Švarc, kao i sa državnim sekretarom Portugala Tiagom Antinesom.

Navodi se da je šef crnogorske diplomatije imao odvojen sastanak sa njemačkom državnom sekretarkom za Evropu, Anom Lurman.

„Na sastanku je apostrofirana važnost dosljednog sprovođenja reformi iz EU agende sa potpunom posvećenošću ispunjenju kriterijuma iz poglavlja 23 i 24, za čije neispunjenje ne može više biti izgovora, posebno u oblasti pravosuđa“, kazali su iz MVP-a.

Kako su naveli, naglašeno je da to svakako nijesu teme koje podstiču podjele na istorijskim i religijskim pitanjima, kako je konstatovano u rezoluciji Evropskog parlamenta o stranim miješanjima u demokratske procese.

Tada je, podsjećaju iz MVP-a, apostrofirana uloga pravoslavne crkve u Regionu u “sprovođenju anti-evropske agende”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS