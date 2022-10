Đurović vratila predlog za razrješenje Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović vratila je predlog 41 poslanika za pokretanje postupaka za utvrđivanje da li je crnogorski predsjednik Milo Đukanović povrijedio Ustav i za njegovo razrješenje jer, kako je kazala, ta dva postupka moraju biti odvojena.

“Dostavljeni Predlog u naslovu, a kasnije i u obrazloženju sadrži iniciranje postupka koji u svom proceduralnom, ali i suštinskom pravnom značenju ima dvije faze koje podrazumijevaju ali i zahtijevaju odvojene predloge”, rekla je Đurović u dopisu.

Ona je kazala da su te faze prepoznatljive i u samom naslovu dostavljenog Predloga, ali su u njemu naznačene kao jedan postupak.

Kako je navela, Ustavom Crne Gore i Poslovnikom Skupštine procedura je jasno precizirana.

Prema riječima Đurović, iz tih propisa nedvosmisleno proizilazi da je u konkretnom slučaju potrebno ispraviti dostavljeni akt i nasloviti ga kao predlog za pokretanje postupka da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav.

“Tek nakon završene procedure po tom predlogu i usvajanja odluke Skupštine da je predsjednik povrijedio Ustav, stiču se uslovi da se predloži dalji nastavak postupka i saglasno ispunjenosti uslova podnese predlog za razrješenje”, rekla je Đurović.

Ona je istakla da je, pošto je dostavljenim aktom objedinjen prijedlog za dva postupka, dostavljeni predlog potrebno ispraviti i uskladiti sa odredbama Poslovnika.

Kako je pojasnila, to znači da akt treba formulisati kao predlog za pokretanje postupka da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav i pozvala ih da ga u tom smislu upodobe.

