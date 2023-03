Đukanović: Predstavljam se rezultatima i vizijom, a ne praznim riječima

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović kazao je da se u kampanji za predstojeće izbore predstavlja rezultatima i vizijom za budućnost, a njegovi protivkandidati riječima koje se lako izgovaraju, ali iza kojih ne stoje djela.

On je, na skupu u Mojkovcu, kazao da je ostalo još sedam dana kampanje uoči predsjedničkih izbora, na kojim se, kako je rekao, još jednom mora odlučiti o tome kojim putem dalje.

Đukanović je kazao da se protivkandidati u dosadašnjem toku kampanje ne predstavljaju programom i rezultatima, već nadmeću ko će više mržnje isijati protiv njega.

„Mislim da je dosadašnja kampanja dovoljno dobro osvijetlila i jedan i drugi put kao mogući izbor Crne Gore. Rekao bih da je ova kampanja dodatno ukazala i na progresiju jedne teške političke patologije koja stanuje u državi“, naveo je Đukanović, saopšteno je iz DPS-a.

On je rekao da je glavna ideologija koja je pokrenula “oslobodioce“ bila mržnja i da su zato njihovi rezultati sveopšte razaranje ekonomskog i državnog tkiva Crne Gore.

Đukanović je istakao da je mržnja loš pokretač i da je uvijek posljedica frustracije i posljedica kompleksa niže vrijednosti.

Kako je naveo, kampanja je pokazala kako svako priča šta hoće, a da se uspjeh mjeri koliko dobro neko manipuliše i vara.

„Ova kampanja je pokazala da živimo vrijeme neke nove, nazovimo to tako, političke kulture. Političke kulture u kojem svako može biti da priča što god hoće, nezavisno od teme u kojem nije najvažnije da se građanima predstavite pametnim idejama o budućem razvoju zemlje, živimo vrijeme u kojem je postalo najvažnije koliko vješto manipulišete i varate“, konstatovao je Đukanović.

Đukanović je kazao da se jedan od njegovih protivkandidata na izborima, koji se uvijek s ponosom dičio svojom titulom četničkog vojvode, sada predstavlja kao pomiritelj i kao čovjek ljubavi.

„Kada bi to bilo iskreno, zasluživalo bi svako poštovanje. Svi mi doživljavamo evoluciju tokom života, ali imamo puno razloga da sumnjamo u to. Jer to je istovremeno čovjek koji još uvijek slavi ratne zločince, koji se i dalje ponosi time da mu je predsjednik (Vladimir) Putin koji danas ubija nedužni narod Ukrajine“, naveo je Đukanović.

On je rekao da drugi protivkandidat stalno poziva na čast, a da mu biografija ne daje to za pravo.

„Još kao poletarac Socijalističke narodne partije je sa Brankovog mosta hrabrio Miloševićev ratni pohod. Nakon toga je bio dio politike koja je ponosno bila protiv obnove nezavisnosti države Crne Gore. Nigde ih nije bilo na Cetinju kada je zasijedao crnogorski parlament i kada smo se opredijelili da idemo evropskim putem i da postanemo članica NATO-a“, dodao je Đukanović.

Đukanović je kazao da je njegov treći protivkandidat čovjek koji sa klupe za rezervne igrače ušao u trku za predsjednika.

Kako je rekao, taj protivkandidat nije mogao biti prvi ni u svojoj partiji, ali želi da sa te pozicije rezervnog kandidata postane predsjednik Crne Gore.

„Istovremeno to je čovjek koji je bio jedan od dvanaest apostola u vladi koja je zbog one mržnje o kojoj sam govorio prema prethodnoj vlasti rastjerala investitore i ljude iz biznisa, i koji je kao resorni ministar doveo zemlju danas do realnog rizika da arbitražni sud u Londonu zbog potraživanja jednog investitora, presudi 150 miliona eura štete crnogorskom budžetu“, rekao je Đukanović.

Đukanović je kazao da su njegovi protivkandidati na predsjedničkim izborima ljudi koji pokušavaju prodati „rog za svijeću“ crnogorskoj javnosti, i pokušavaju predstaviti kao dobrotvori, kao odgovorni ljudi, koji vole Crnu Goru.

„Ali, iza njihovih riječi koje se lako izgovaraju u predizbornim kampanjama, ne stoje ubjedljivo djela. Naša kampanje bila je kampanja prezentacije postignutih rezultata, i predstavljanje planova za petogodišnji naredni period koje su me naveli na to da se kandidujem na ovim izborima“, istakao je lider DPS-a.

On je rekao da propadanje mora da se zaustavi.

„Potrebno je staviti tačku na ovo žalosno propadanje Crne Gore tokom posljednje dvije i po godine i da je jako važno da pobjedom na predsjedničkim izborima otvorimo jasan put ka pobjedi na skorim parlamentarnim izborima ove godine“, poručio je Đuknović.

On je naveo svoja tri prioriteta, od kojih je kao prvi, i najvažniji, spomenuo očuvanje međuvjerskog i međunacionalnog sklada među građanima, „u uslovima kada agresivni velikodržavni nacionalizmi vrebaju Crnu Goru kao svoj plijen“.

Kao drugi prioritet, Đukanović je istakao unaprjeđenje životnog standarda.

Prema njegovim riječima, do boljeg životnog standarda građana može se doći različitim putevima, ali je samo jedan održiv i ispravan.

„Morate najprije stvoriti neko dobro da biste ga mogli podijeliti, ako ne stvorite prethodno dobro onda stvarati iluziju ljudima da mogu živjeti bez rezultata rada, da mogu živjeti iz kredita, a to je kao što znamo nemoguće i domaćinstvu i državi“, ukazao je Đukanović.

On je rekao da je treći prioritet da za njegovog mandata Crna Gora postane članica Evropske unije.

„Apsolutno sam ubijeđen u to, Crna Gora će tokom mog predsjedničkog mandata biti članica Evropske unije. Alternative koje nam se nude kroz projekat “srpskog sveta“ ili Open Balkan-a su nam potpuno neprihvatljive. Vratimo dostojanstvo državi Crnoj Gori obnovom njene nezavisnosti“, kazao je Đukanović.

On je naveo da su njegov CV postignuti rezultati, a ne prazne riječi.

„Lako je lijepo se predstavljati. Međutim, važno je pravo zboriti i važno je predstaviti se djelima, a ne riječima. Riječi ne koštaju nikoga“, kazao je Đukanović.

On je pozvao građane da učine sve što mogu u narednih sedam dana i da masovno izađu na izbore.

„Ovo nije bitka koju može iznijeti bilo ko sam. Ovo je jedna vrlo teška i komplikovana bitka koju Crna Gora danas bije da bi ostala na pravilno odabranom putu. Ovu bitku moramo dobiti zajedno“, zaključio je Đukanović.

